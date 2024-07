Az időt csak az emberek találták ki, nem is létezik

„A valóság egyetlen meghatározása sem teszi lehetővé a kvantummechanika létezését."

(Albert Einstein)



A fizika egyik legnehezebb problémája: mi az idő?



Egy nemrég, május 10-én, a Physhical Review A. szakfolyóiratban publikált új tanulmány szerint az idő nem az univerzum alapvető eleme, hanem sokkal inkább a kvantum-összefonódásból kibontakozó illúzió. Az idő már régóta kényes probléma a fizikusok számára; az univerzumról alkotott legjobb elméleteinkben való ellentmondásos viselkedése hozzájárul ahhoz, hogy megakadályozza a kutatókat a "mindenről szóló elmélet",

vagyis egy olyan általános teória megalkotásában, amely megmagyarázná az univerzum egészének átfogó fizikai modelljét.

Az új tanulmányban azonban a kutatók azt állítják, hogy találtak egy fontos támpontot a probléma megoldásához azáltal, hogy az időt a kvantum-összefonódás - ami egy rendkívül furcsa és nehezen érthető kapcsolat két egymástól távoli részecske között - következményévé tették.

Mind a mai napig nem sikerült megalkotni az univerzum általános modelljét, egy olyan elméletet, ami egyesíti a klasszikus és a kvantumfizika törvényszerűségeit

Fotó: NASA/JPL-Caltech

A kvantum-összefonódás egy olyan kvantummechanikai jelenség, amelyben a két objektum kvantumállapota között fennálló összefüggést nem lehet a részrendszerek kvantumállapotával leírni, és ez a fajta titokzatos összefonódás egymástól igen távoli részecskék esetében is fennáll. A kvantummechanika e szokatlan jelenségét Albert Einstein nem véletlenül nevezte „kísérteties távolhatásnak”, mivel ez az állapot még a híres tudós számára is elfogadhatatlannak tűnt. Ha két részecskét ugyanaz az esemény hozza létre, ezek akkor is kapcsolatban maradnak egymással, ha rendkívül naggyá válik a köztük lévő távolság.

Albert Einstein kísérteties távolhatásnak nevezte a kvantum-összefonódást

Fotó: Wikimedia Commons

Ha az egyikkel történik valami, a párja azonnal reagál erre a távolságtól függetlenül. Mivel a máig érvényes einsteini modellben egyetlen kölcsönhatás sem terjedhet gyorsabban a fény sebességénél, ez a fajta egyidejűség csak úgy értelmezhető, mint ugyanannak a kvantumállapotnak a része, nem pedig lokális, helyhez kötött kapcsolatként. Ezt a furcsa jelenséget, a kvantum-összefonódást használta fel a kutatócsoport az idő újszerű megközelítéséhez is.