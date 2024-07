Szörnyű halált haltak a mohácsi csata török fogságba került túlélői

Tömeges vérfürdő a vesztett csata után, a szultán parancsára



Az 1526. augusztus 29-én nagyjából délután fél háromkor elkezdődött összecsapásban II. Lajos magyar és cseh király mintegy 22-25 ezer fős hadserege megsemmisítő vereséget szenvedett el az Oszmán Birodalom szultánja és az iszlám világ kalifája, I. Szulejmán jelentős túlerőben lévő 60-65 ezer fős seregétől. A csatában hősi halált halt a király és Tomori Pál kalocsai érsek, a keresztény had egyik fővezére, valamint Szalkai László esztergomi érsek, Szapolyai György szepesi gróf, a királyi had másik fővezére, továbbá öt püspök és tizenhat zászlósúr is.

Megtalálják II. Lajos király holttestét, Székely Bertalan festménye

Fotó: Wikimedia Commons/Székely Bertalan

A királyi sereg teljes veszteségét mintegy 12 – 15 ezer főre becsülik.

A korabeli források megegyeznek abban, hogy a török fogságba került 1500-2000 keresztény foglyot másnap, vagy a rá következő napon, 1526. augusztus 30-án, vagy 31-én a szultán személyes parancsára kivégezték.

„Amikor megkapta a hírt ( ti. a szultán, a szerk.), elrendelte, hogy az egész táborban vágják le mindazoknak a raboknak, vagyis a szakállat viselőknek a fejét, akik a csatában vagy az előtte és utána tartott portyákon estek fogságba: ezek mind meghaltak” – írja Zárai Jeromos, Frangepán Kristóf gróf helytartója 1526. október 22-én kelt levelében Giovanni Antonio Dandalónak.

I. Szulejmán oszmán szultán, az iszlám kalifája

Fotó: Wikimedia Commons/Tiziano

Brodarics István II. Lajos király kancellárja – később pécsi, majd váci püspök-, aki a király kíséretében személyesen is részt vett a csatában, az 1527-ben Krakkóban latin nyelven kiadott forrásértékű „De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohacz verissima historia ” könyvében így ír a keresztény foglyok tömegese kivégzéséről: „A csatát követő napon a foglyok közül ezerötszázat, közte a főnemesség nagy részét egybegyűjtötték, és a győztes sereg előtt lefejezték, a császár vérükkel áldozván isteneiknek...” Az 1526-os hadjáratra vonatkozó török hadinapló pedig a következő tömör bejegyzést tartalmazza a foglyok kivégzéséről: „

Az élve elfogottakat összegyűjtötték és lefejezték, körülbelül 2000 embert.”

A mohácsi csata Than Mór festményén

Fotó: Wikimedia Commons/Than Mór

A török források pontosan leírják a kivégzés módját is. Ibn Kemál, vagy ismertebb nevén Kemálpasazáde török történetíró és iszlám vallástudós, akit Szulejmán nevezett ki sejk-ül-iszlámnak, vagyis legfőbb oszmán vallási vezetőnek, az 1526 után keletkezett és a mohácsi csatáról írt „Mohácsname” című művében így ír erről: „Parancs adatott ki, hogy senki ne tartson meg magánál foglyokat; ezért a kézre került lovasokat és gyalogosokat mind a kivégzési helyre vezették. E szerencsétlenek nyakát a bosszúállás kardjának hüvelyévé tették, s így végrehajtották a legfelsőbb parancsot.” Ferdi efendi „A törvényhozó Szülejmán szultán története” című munkájában pedig ezt írja: „Mikor aztán épen és zsákmánnyal terhelten visszaérkeztek, a hadifoglyokat a padisah parancsa következtében a magas dívánba vezették, hol oly sok gonosz természetű hitványnak leütötték a fejét, a többiek pedig, a rabszolgaság bilincsébe veretve, tulajdonosaik kezében maradtak.” A források egyértelműen arra utalnak tehát, hogy a foglyokat tömegesen lefejezték.