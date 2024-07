Emberre veszélyes szörnyet találtak a Balatonban - videó

Gyakran összekeverik rokonával, a nála nagyobb keselyűteknőssel

Átlagos hosszúsága 25 és 49 cm közötti, nagyobb példányai pedig elérhetik a 36 kilogrammos testtömeget is. Gyakran és tévesen összekeverik rokonával, a nagyobb 80 cm-re is megnövő keselyűteknőssel (Macrochelys temminckii). Szájának rendkívül éles szarukávái veszedelmes fegyvernek számítanak, amelyekkel egy felnőtt ember ujjait is képes akár egyetlen harapással letépni. Éppen ezért az esetleges szabadban talált példányait sohase próbáljuk meg kézzel megfogni.