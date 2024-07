Lehagyta a versenyautót egy félelmetes hal

Az élővilág abszolút sebességbajnoka: a vándorsólyom



A 20. század első évtizedeiben, a motoros repülés hajnalán az első magasba emelkedő repülőgépek legjobb konstrukciói által elért 150-160 km/órás sebesség még világszenzációnak számított. Ezek az első generációs és a kortárs közvélemény által a technikai haladás csúcsaként ünnepelt masinák azonban „állati” hasonlattal élve, csak lassan cammogó lajhároknak számítottak az élővilág leggyorsabb légi akrobatája, a kecses vándorsólyom (Falco peregrinus) mellett. Ez az apró és kultikus ragadozómadár irányított zuhanórepülésben

képes elérni a 402 km/órás sebességet, ami a földi állatvilág abszolút sebességrekordjának számít.

Az állatvilág verhetetlen sebességrekordere, a vándorsólyom

Fotó: Wikimedia Commons/Carlos Delgado

Vízszintesen repülve is hihetetlenül gyorsan, 170 km/órás sebességgel hasítja a levegőt, miközben elképesztő, akrobatikus manővereket tud megtenni. Nem is csoda, hogy a vándorsólyom zsákmányát alkotó kisebb madaraknak, ha a villámsebes ragadozó repülés közben, a levegőben támad rájuk, szinte zéró a túlélési esélyük. Már az ősi kultúrákban is igen nagy tiszteletnek örvendett, közeli rokona, a szintén rendkívül gyors kerecsensólyom (Falco cherrug) pedig a honfoglaló magyarságnak volt a legendás totemállata, a turul.



A levegőben villámgyors, de ha leszáll, szinte szánalmasan esetlen



A levegő bajnokainak képzeletbeli dobogóján egy nálunk is jól ismert apró madár, a sarlósfecske (Apus apus) áll a második helyen. A mindössze 16-17 cm hosszú madár elnevezése igencsak megtévesztő, mert a látszólagos hasonlóság ellenére semmi köze sincs a valódi fecskefélékhez. A tavasz hírnökeiként oly kedvel villásfarkú füstifecskékhez (Hirundo rustica) való nagy fokú hasonlósága az azonos környezeti körülményekhez való alkalmazkodás, az úgynevezett konvergens evolúció eredménye.

A sarlósfecske csak testformájában hasonlít a valódi fecskékhez, rendszertanilag azonban a kolibrifélék rokona

Fotó: Wikimedia Commons

Ez az Eurázsiában elterjedt és a telet Afrikában töltő vándormadár rendszertanilag a kolibrifélékhez (Trochilidae) áll a legközelebb. A sarlósfecske valódi légi akrobata, amely hihetetlen manőverekre képes,

vízszintesen repülve pedig elérheti akár a 171 km/órás sebességet is.

A nyári időszakban nálunk is gyakran látható sarlósfecskéknek van még egy másik extrém tulajdonságuk; a levegőben alszanak és párosodnak. Rendkívül rövid és gyenge lábai miatt, ha a földre kényszerül, szinte teljesen tehetetlen, és csak nagyon nehezen tud ismét a levegőbe emelkedni. Ilyenkor fokozottan kitett a ragadozók támadásának.