Új kapcsolót találtak a Föld éghajlatában

A Csendes-óceán trópusi vizei feletti szelek és áramlatok kiszámíthatatlan változását El Niño-Déli Oszcillációnak is nevezik. Jelentősen befolyásolja a Föld éghajlatát és most úgy tűnik, hogy lehet egy „titkos testvére” is: az „új El Niño” néven emlegetett jelenség a délnyugati szubtrópusi Csendes-óceánon, Ausztrália és Új-Zéland irányában jelentkezik.

Egyre inkább változik a Föld éghajlata Az új El Nino hullámmintát azonosító nemzetközi kutatócsoport szerint a felfedezés létfontosságú lesz az éghajlatváltozás megértéséhez az elkövetkező években. Ez a felfedezés olyan, mintha egy új kapcsolót találtunk volna a Föld éghajlatában. Megmutatja azt, hogy az óceán egy viszonylag kis területe széleskörű hatással lehet a globális időjárási és éghajlati mintákra – mondta Balaji Senapati meteorológus, az angliai Readingi Egyetem munkatársa a ScienceAlert online tudományos portálnak. Új kapcsolót fedeztek fel a Föld éghajlatában: az El Nino "kistestvére"

Fotó: PIxabay A kutatók a valós megfigyelések és a háromszáz évre kiterjedő, fejlett éghajlati modellezés kombinálásával képesek voltak nyomon követni az általuk W4-esnek nevezett mintázatot, amely évente ismétlődik a déli féltekén, négy, váltakozóan meleg és hűvös levegőjű régióval. Azt is megállapították, hogy az Ausztrália és Új-Zéland melletti kisebb régió a W4 „irányító karjaként” működik, az óceánok hőmérsékletének változása a világnak ezen a részén viszont befolyásolja a déli szubtrópusok és a középső szélességi körök légköri hőmérsékletét. Nagyban javíthatja az időjárás-előrejelzést Ahogy arra a szakemberek rámutattak, a széljárás változásával megváltozik az óceán melegebb vízzel teli felső rétegének mélysége – ami aztán visszahat a légkör hőmérséklet-változásaira. A nyugati szelek ezután a felmelegedett vagy lehűlt levegőt egy anomális W4 éghajlati mintázatban körbehordozzák a Földön. A Journal of Geophysical Research: Oceans folyóiratban publikált tanulmány szerint ezek az éghajlati minták különböznek az általunk ismertektől, beleértve az El Niñót és annak testvérjelenségét, a La Niñát. Az új El Nino is számos időjárási anomáliát okozhat

Fotó: Getty Images/Sergio Formoso Ennek az új időjárási rendszernek a megértése nagyban javíthatja az időjárás-előrejelzést és az éghajlat előrejelzését, különösen a déli féltekén. Segíthet megmagyarázni a korábban rejtélyesnek tartott éghajlati változásokat, miközben javíthatja a szélsőséges időjárási és éghajlati események előrejelzésének képességét – magyarázta Senapati, aki szerint úgy tűnik, ezek az időjárási minták nyáron, december és február között alakulnak ki a déli féltekén.

És bár a rendszert csak most azonosították, a tudósok úgy gondolják, hogy már régóta befolyásolja a világ időjárását. Ebben a tanulmányban a csapat nem foglalkozott azzal, hogy az új El Niño változásai hogyan alakulhatnak. Azt azonban már tudják, hogy a déli félteke éppen kiszárad, felmelegszik és egyre viharosabbá válik, és ez az időjárási minta segíthet megmagyarázni, hogy miért. A csapat arra is rámutat, hogy érdemes lenne jobban megérteni a déli félteke éghajlati változékonysága és a délnyugati szubtrópusi Csendes-óceán közötti kapcsolatot.

