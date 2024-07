Különleges jelenség lesz látható szerdán az égbolton

Szabad szemmel is látható lesz Hold és az Antares csillag együttállása szerda este tíz órától az égbolton - tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t. Mint írták,

a hónap egyik legszebb szabad szemmel látható együttállásában a 85 százalékos fázisában lévő Hold nagyon közel kerül a Skorpió csillagkép élénkvörös csillagához, az Antareshez, ami különleges látványt nyújt majd a nyári égbolton.

Kiemelték, hogy távcsővel is teljes valójában látszik majd a holdkorong kráterektől szabdalt széle és az alapvetően vörös, de a remegő levegőben a szivárvány színeiben pompázó Antares csillag.

A páros 22:15 óra körül éri el legnagyobb közelségét, a csillag csak 28 ívperccel, a holdkorong átmérőjével látszik majd az északi holdperem felett

- emelték ki. "A dagadó, 85 százalékos Hold északi féltekéjén távcsővel meg lehet majd figyelni a fény-árnyék határ mellett teljes pompájában látszó Sinus Iridumot (Szivárvány-öböl) és az éppen kelő, rendkívül fényes Aristarchus sugárkrátert. A déli féltekén látható lesz a Schiller-kráter is. Kis nagyításban a Hold és az Antares is elfér egy látómezőben, így az együttállást nagyobb távcsővel is meg lehet figyelni" - tették hozzá.

Fotó: Leemage via AFP/©Alex Tudorica/Novapix/Leemage/Alex Tudorica

Az Antares a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, egy vörös óriás, amely Földünktől 554 fényévre található.

A tizenhetedik legfényesebb csillag az éjszakai égbolton. Átmérője hétszázszor, tömege tizenkétszer nagyobb a Napénál. Az elméletek alapján az Antares életének korai szakaszában 15 naptömegű volt, ám élete során 3 naptömegnyi anyagot elveszített.