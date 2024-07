A nap hossza duplájára nőtt a földtörténet folyamán

Az emberiség történelme során a Hold elválaszthatatlan, kísérteties jelenlétet mutatott a Föld felett. Gyengéd gravitációs vonzása határozza meg az árapályok ritmusát, míg halvány fénye számos faj éjszakai nászát világítja meg. Egész civilizációk kalendáriumait a Hold napjának növekedése és csökkenése alapján állították be, és egyes állatok - például a ganajtúró bogarak - a Hold felszínéről visszaverődő napfényt használják a tájékozódáshoz, olvasható a BBC cikkében.

Ami még ennél is fontosabb, egyes elméletek szerint a Hold segíthetett megteremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az életet a bolygónkon, sőt, egyes elméletek szerint még az is elképzelhető, hogy a Hold segített elindítani az életet a Földön. A bolygónk körüli excentrikus keringése a feltételezések szerint szerepet játszik néhány olyan fontos időjárási rendszerben is, amelyek napjainkban meghatározóak az életünkben.

Lézerrel mérték a Hold távolodását

Miközben a Hold a Föld körüli, finoman kiegyensúlyozott asztro-balettjét játssza - körözve, de soha nem piruettezve, ami miatt a Holdnak mindig csak az egyik oldalát látjuk -, folyamatosan távolodik bolygónktól a "holdi recesszió" néven ismert folyamat során.

Az Apollo-missziók űrhajósai által a Hold felszínén elhelyezett reflektorok lézeres megcélzásával a tudósok a közelmúltban képesek voltak hajszálpontosan megmérni, hogy a Hold milyen gyorsan távolodik.

Megerősítették, hogy a Hold évente 3,8 cm sebességgel távolodik. Ezzel párhuzamosan a napjaink is egyre hosszabbak lesznek.

Az egész az árapályról szól”

- mondja David Waltham, a londoni Royal Holloway Egyetem geofizika professzora, aki a Hold és a Föld kapcsolatát tanulmányozza. „A Földre ható árapály-ellenállás lelassítja a Föld forgását, és a Hold ezt az energiát szögimpulzus formájában nyeri el.”

Lényegében a Föld forgása közben a fölötte keringő Hold gravitációja az óceánokat rángatja, és így dagályt és apályt hoz létre. Ezek az árapályok valójában a víz "kidudorodása", amely ellipszis alakban húzódik a Hold gravitációja felé és attól távolodva. A Föld azonban sokkal gyorsabban forog a tengelye körül, mint ahogy a Hold kering fölötte, ami azt jelenti, hogy az alatta mozgó óceáni medencék súrlódása a vizet is magával rántja. E miatt a dudor kissé a Hold előtt halad a pályáján, amely megpróbálja hátrafelé húzni. Ez lassan elszívja bolygónk forgási energiáját, lelassítva a forgását, miközben a Hold energiát nyer, aminek hatására magasabb pályára kerül.