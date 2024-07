Így ápoljuk a szemüvegünket

A szemüveget mindig két kézzel, két száránál fogva tegyük fel és vegyük le, hogy elkerüljük a keret deformálódását.

Fontos, hogy a szemüveg tisztítása csak arra alkalmas eszközökkel történjen. A Trend Optika szakembereinek szemüveglencsék tisztításának legjobb módja, ha először langyos, folyó víz alatt öblítjük le őket, így eltávolítva a poros, szemcsés szennyeződéseket. Használhatunk speciális szemüvegtisztító spray-t vagy nedves szemüvegtörlő kendőt is. Ezután szárítsuk fel a nedvességet egy puha pamutkendővel. Befejezésül fényesítsük ki a lencséket egy speciális mikroszálas tisztítókendővel. Bármennyire is kényelmesnek tűnik, ne használjunk papírtörlőt vagy a ruhánkat a törléshez, mert azok mikrokarcolásokat okozhatnak a lencséken! A tisztítókendőt használhatjuk a nap folyamán történő utólagos tisztításhoz is, amikor nem megoldható a lencsemosás.

Shutterstock

A szemüvegkeretet ugyanúgy tisztítsuk meg, mint a lencséket; használjunk langyos vizet és enyhe szappant. Ha a keret lazul vagy deformálódik, forduljunk szakemberhez, ne próbáljuk meg saját magunk javítani, mert ez további károsodást okozhat.

Bár a szemüveglencsék általában keménylakk bevonattal vannak ellátva, elővigyázatosságból mindig tároljuk őket kemény tokban! Soha ne helyezzük a szemüveget lencsékkel lefelé semmilyen felületre, mert ez karcolásokat okozhat.

Kerüljük el, hogy a szemüveg hosszú ideig túlzott hőnek legyen kitéve, ne hagyjuk például az autó műszerfalán, ne tegyük fűtőtest, sütő mellé, ne vigyük magunkkal szaunába. Intenzív tisztítószerek és erős vegyhatású anyagok is, mint a hajlakk, parfüm, aceton, savas vagy lúgos kémhatású szappan, károsíthatják a keret és a lencse felületét.