Jeruzsálemi győzelem: hosszú időn át tartó keresztény uralmat vetített elő a Szentföldre

A jeruzsálemi győzelemhez hosszú út vezetett

A judaizmus, a kereszténység és az iszlám által is szent városnak tartott Jeruzsálem 637-ben került a kalifák uralma alá, de a keresztény zarándokok ezután is látogathatták a szent helyeket. A 11. század közepére a helyzet megváltozott: a Bizánci Birodalom a szeldzsuk hódítókkal szemben szinte teljes kis-ázsiai területét elvesztette, a hithű muszlim szeldzsukok pedig üldözni kezdték a keresztényeket, akiket nem engedtek be Jeruzsálembe. Ebben az időszakban

Európában a pápa és a német-római birodalom között hatalmi harc folyt, állandósultak a helyi hatalmasságok közti háborúskodások, a bizonytalanságot és nyugtalanságot tetézte, hogy a nemesi családokban mindent az elsőszülött örökölt, így fiatalabb testvéreik megélhetés nélkül maradtak.

Jeruzsálemi győzelem: 13. századi miniatúra, amely az ostromot ábrázolja

II. Orbán pápa 1095-ben, miután megkapta I. Alexiosz bizánci császárnak a muszlim fenyegetés ellen segítséget kérő levelét, zsinatot hívott össze Clermont-ba. Az egyházfő gyújtó hatású beszédben szólított fel a Szentföld felszabadítására és bűnbocsánatot ígért azoknak, akik a harcokban esnek el. A hírre fanatizált, szervezetlen tömegek indultak meg a Szentföld felé, nagy részük azonban még Európa területén fosztogatni kezdett,

a „hadjárat” zsidóellenes pogromokba torkollott, az Ázsiába eljutó kisszámú sereg az első komolyabb csatában katasztrofális vereséget szenvedett.

A komoly katonai erőt képviselő, 30 ezer gyalogosból és ötezer lovasból álló lovagsereg 1096-ban több irányból, Bouillon Gottfried, Toulouse-i Rajmund, Tarantói Bohemund és Normandiai Róbert vezetésével indult a Szentföld felé. A fő sereg útja Magyarországon át vezetett, és Könyves Kálmán király csak úgy engedte át őket, ha az egyik vezért erre az időre túszul adják. A Bizánc alatt egyesült sereg azonnal konfliktusba került I. Alexiosz császárral, aki abban bízott, a visszafoglalt vagy megszerzett területek az ő fennhatósága fognak kerülni.

Katapultokkal bombázták a falakat

A keresztesek az első csatában, 1097 júniusában aránylag gyorsan és könnyedén vették be Nikaiát, s szétverték a Kilidzs Arszlán rumi szultán vezette felmentő sereget. Az utánpótlásuk szempontjából fontos Antiochiát csak nyolchónapos ostrom után tudták elfoglalni, de még ezután sem indultak tovább, mert a vezérek egymással marakodtak a még meg sem szerzett zsákmány elosztásán, a fővezérségen.