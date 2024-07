Katasztrófa az űrben: kint ragadt az űrhajós

Leonov a világűrben lebeg

Fotó: FAI

Miközben Leonov az űrben lebegett, Beljajev a társához képest egy helyben tartotta a Voszhod-2-őt. Ennek ellenére Leonov ötször a kabinnak ütközött, de nem sérült meg.

Leonov történelmi űrsétáját élőben közvetítette a szovjet tévé, egészen a visszatérésig. A 12 perces művelet hibátlannak tűnt mindenki számára, de már a kezdetekor is volt nehézség.

Ahogy Leonov beszámolt róla, a szkafandere túlságosan felfújódott, és megnehezítette a kozmonauta mozgását.

Ezért nem érte el a combjára helyezett kioldógombot ahhoz a kamerához, amelyet a mellkasára rögzítettek, és amellyel magát az űrhajót kellett volna filmeznie. A felvétel hiánya, bár kellemetlen volt, nem jelentett veszélyt. Ami viszont ezután következett, nagyon is.

A történtekre csak tíz évvel az űrrepülés után derült fény.

Egy hajszálon múlt Leonov élete

A 12 perces séta után Leonovnak vissza kellett térnie a légzsilipbe. Már az nagy erőfeszítést igényelt tőle, hogy az egyik kamerát, benne az értékes filmtekerccsel, be tudja tuszkolni a légzsilipbe. Az űrruhája ugyanis ekkorra már teljesen merevvé vált.

A grafika azt mutatja, mekkora nyílásba kellett volna beférnie Leonovnak

Fotó: Curious Droid

Amikor saját maga próbált bemászni a 120 centi átmérőjű zsilipbe, a begyakorolt megoldással, lábbal előre nem fért be a csőbe a felfújódott szkafander miatt. Ezért megfordult, hogy a fejével előre haladjon, és így valóban be is jutott a Volga nevű zsilipbe. Bent azonban meg kellett fordulnia ahhoz, hogy bezárja a zsilip külső ajtaját.

Ez a művelet nem sikerült, mert a túlságosan felfújódott űrruha merev és rugalmatlan lett, és lehetetlenné tette, hogy össze tudjon görnyedni. Leonov fejjel előre a csőben ragadt.

Olvasóink el tudják képzelni azt a lelki terhet, amit ez a klausztrofób helyzet jelenthetett a kozmonauta számára. Se előre, se hátra.