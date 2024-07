Kiderült, mikor érdemes zuhanyozni, reggel vagy este

Ha valaki reggelente zuhanyozik, valószínűleg el sem tudja képzelni, hogy lefekvésig várjon, hogy lesikálja magáról az éjszakai izzadságot és koszt; ha viszont este szokott zuhanyozni, akkor valószínűleg visszariad a gondolattól, hogy a napi kosszal és porral beborítva másszon be az ágyba.

Sokan szeretnek reggel zuhanyozni

Fotó: Image Source via AFP

Tehát kinek van igaza? Jobb, ha csillogóan kezdjük a napot, vagy ha mosakodással zárjuk le a napot?

A reggeli zuhanyzás mellett szóló érvek

A 2022-es Sleep Foundation felmérése szerint az amerikai felnőttek 42 százaléka fürdéssel vagy zuhanyozással kezdi a napját. Ez érezhetően több, mint az a 25 százalék, akik közvetlenül lefekvés előtt mosakodnak, és még azt a 38 százalékot is háttérbe szorítja, akik csak valamikor az este folyamán zuhanyoznak vagy fürdenek.

„Azért zuhanyozom reggel, hogy tényleg felébredjek, hogy életben érezzem magam” - nyilatkozta Alok Vij, a Cleveland Clinic bőrgyógyásza 2023-ban. „Egyszerűen nem érzem magam önmagamnak, ha tiszta, frissen sikált arc nélkül kezdem a napomat.”

Ennek a reggeli feltöltődésnek biológiai okai vannak.

A testünk bizonyos jelzésekre támaszkodik a cirkadián ritmus szabályozásához, és a rendszeres zuhanyzás jelként szolgálhat, hogy itt az ideje felébredni és éberebbé válni.

A hatás különösen erős lehet, ha a forró helyett a hűvösebb zuhanyzást választjuk - ami egyébként a nap bármely szakában jó tanács -, mivel a hidegebb víz olyan neurotranszmitterek felszabadulását indíthatja el a szervezetben, mint a szerotonin, a kortizol, a dopamin és a noradrenalin, amelyek mind fontos szerepet játszanak az érzelmek szabályozásában és a stresszszint csökkentésében.

Mi több, a napi reggeli zuhanyzás - bármilyen hosszúságú és hőmérsékletű -, amennyiben legfeljebb 90 másodpercig tartó hideg vízzel fejeződik be, legalább egy tanulmány szerint közel egyharmadával csökkenti a betegszabadságon töltött napok számát, valamint javítja a bejelentett életminőséget és energiaszintet.

Sokunk számára a reggeli zuhanyzás kevésbé arról szól, hogy feltörjük a biológiánkat, hogy kihasználjuk az optimális hatékonyságot a munkahelyen, és inkább arról, hogy kevésbé érezzük magunkat piszkosnak.

„Az emberek hajlamosak éjszaka izzadni”

- mondta Gary Goldenberg, New York-i bőrgyógyász, a Mount Sinai Icahn School of Medicine professzora a New York Timesnak 2017-ben. „Amikor reggel felébredünk, ott van ez a sok izzadság és baktérium a lepedőből, ami csak úgy ott ül a bőrünkön.”