Egy kő, ami lehetővé tette az egyiptomi hieroglifák megfejtését

Egy kő, amire három nyelven véstek feliratokat

Így kezdődik a Krisztus előtt 196-ban V. Ptolemaiosz egyiptomi uralkodó által hozott rendelet, amely aztán adókról és a templomokban felállítandó szobrokról rendelkezik:

Basileountos tou neou kai paralabontos tén basileian para tou patros”, vagyis: „az új király atyjától átvéve a királyságot”.

A kő a British Museumban

Fotó: Hans Hillewaert / Hans Hillewaert

De (és az utókor számára ez a fontosabb) arról is, hogy a gránittömbre három nyelven kell felvésni az uralkodó döntéseit: az istenek szavaival (hieroglifákkal), a nép nyelvén (démotikus írással) és ión (görög nyelven). Jóllehet akkor az egyiptomi szöveget még senki sem tudta elolvasni, azt

mindenki sejtette, hogy a Nílus deltájában, a Földközi-tenger partján fekvő Rosette (ma Rashid) kikötővárosban 1799. július 15-én megtalált gránittömb lesz a kulcs a hieroglifák megfejtéséhez, az ókori egyiptomi kultúra titkainak megismeréséhez.

A felső részén hiányos tömböt először Kairóba szállították, majd az 1801-es alexandriai békét követően - több műtárggyal együtt - a londoni British Museum féltett kincse lett, a kutatók csupán a kő lenyomatának segítségével foglalkozhattak a szöveggel. Az elsők között Johan David Akerblad svéd diplomata és tudós tanulmányozta, aki a démotikus szövegben képes volt több nevet is azonosítani, sőt egy 29 betűből álló ábécét is közzétett, de az összefüggések tekintetében zsákutcába jutott. Ezzel párhuzamosan a francia orientalista, Antoine Isaac Silvestre de Sacy báró is vizsgálta a démotikus és hieroglifikus feliratot, ő öt nevet tudott azonosítani.

Képes volt megfejteni a teljes démotikus írást

Az első jelentős áttörést Thomas Young angol polihisztor érte el 1814-ben, aki nem kevesebb, mint nyolcvan hasonlóságot állapított meg a hieroglifikus és démotikus szövegek között, holott korábban úgy vélték, hogy a két szöveg teljesen különbözik egymástól. Young néhány következtetését az Encyclopaedia Britannica 1818-as kiadásában általa írt Egyiptom című szócikkben tette közzé. Kutatása elején levelezésben állt - a később riválisává lett -, nyelvzseninek számító francia Jean-Francois Champollionnal, aki

a latin és az ógörög mellett héberül és arabul is tudott, ismerte a cirill írást és a káldeus nyelvet, kollégistaként a kínai és az etióp nyelvvel is foglalkozott, idővel a hieroglif és a kopt írás közötti hasonlóságokat kutatta.