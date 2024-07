Környezetszennyezés

Közismert például, hogy a természetben hagyott damilok és kötelek gyakran okoznak problémát a madarak számára. Kollégáink rendszeresen mentenek meg olyan madarakat, melyek lábát fogságba ejtette egy-egy réten kint hagyott bálamadzag vagy fára felakadt damil. Sok madár a fészkébe is beépíti ezeket az anyagokat, így sokszor a fiókák is csapdába esnek és elpusztulnak. Vagy például az erdőben eldobált palackokról is tudott, hogy rovarok százait képes csapdába ejteni és elpusztítani.