Magyarok derítették ki, miért cserélnek szerepet a madárszülők

A tanulmány részeként végzett filogenetikai útvonalelemzés elsőként támasztotta alá azt az elképzelést, hogy

a felnőttkori ivararány, azaz a hímek és nőstények egymáshoz viszonyított száma az ivari szerepek változatosságának okozója, nem pedig következménye

- áll a közleményben.

Kiemelik: ezek az eredmények új kutatási irányt nyitnak, ami segíti annak teljesebb megértését, hogy a hímek és nőstények eltérő párzási lehetőségei hogyan befolyásolják az ivari szerepek, a párzási rendszerek és a szülői gondozás sokféleségének kialakulását a vadon élő állatoknál.

A kutatás a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban jelent meg.