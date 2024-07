Mi történne, ha egy fekete lyuk belépne a Naprendszerünkbe?

Hogy mi történne, az egy csomó faktortól függ, például a fekete lyuk méretétől és a távolságától. De sok forgatókönyvben nem sok történne. A fekete lyukak önmagukban nem destruktívak. A fekete lyuk csak tömeg. Nagyon tömörített tömeg, de tömeg. Nem egy kozmikus porszívó. Ha egy fekete lyuk a Naprendszerünkbe vándorolna, a legnagyobb hatások gravitációsak lennének. És ezek a hatások a fekete lyuk tömegétől függenének. Azok a fekete lyukak, amik létezésében bizonyosak a tudósok, sokkal masszívabbak, mint a Nap. A Nap uralja a Naprendszerben lévő testek viselkedését, hatalmas távolságokon át és így figyelemre méltó hatásai lennének mindennek, ami a Napnál masszívabb és bevándorol a szomszédságunkba a Naprendszernél sokkal nagyobb skálákon.

Az ismert fekete lyukak vagy csillagtömegű fekete lyukak, azaz tömegük a Napnak néhányszorosától a 100-szorosáig terjed, vagy szupermasszív fekete lyukak, amik tömege a 100.000 naptömegtől több billió naptömegig terjed és általában galaxisok közepén találhatók.

Tömegétől és lokációjától függően egy fekete lyuknak a Naprendszerünkben lehet, hogy kis hatása lenne, vagy lehet, hogy tönkretenné a Földet.

Fotó: Cavan Images / Luca Pierro / Live Science

De vannak más lehetőségek is. Például, részecskegyorsítóban létre lehet hozni mini fekete lyukakat. Ezek tömege 1 grammtól körülbelül emberi tömegig terjedne, és mikroszkopikus méretűek volnának. Semmi sem történne, ha csak elhaladnának, még ha közvetlenül az arcunk előtt is haladnának el, mert kevesebb, mint 1 másodperc alatt elpárolognának. Aztán vannak az ősi fekete lyukak, amik a nagyon korai univerzumban keletkezhettek a tömeg és a sűrűség fluktuációk eredményeként.

Nem lehet teljesen kizárni, hogy lebeghetnek az univerzumban ősi fekete lyukak, amiknek tömege a Föld tömegének néhányszorosa. És aminek tömege a Föld tömegének néhányszorosa, nem lenne olyan igazán drasztikus gravitációs hatása, ami egy asztrofizikai fekete lyuknak lenne, ha belépne a Naprendszerünkbe.

Vannak csillagászok, akik még azt is fontolóra vették, hogy egy hipotetikus bolygó, a messze a Naprendszerünkben lévő Planet Nine,, lehet a felelős a saját bolygóink pályáiban látható szabálytalanságokért, ez egy olyan tömeg tartományban lévő„baba” fekete lyuk lehet, ami ősi fekete lyuké lehet. De tekintve, hogy ha létezik is ez az objektum, csak kis szabálytalanságokat okoz a naprendszer bolygóinál, egy távol a Naprendszerünkben távol ősi fekete lyuknak nem volna nagyon nagy hatása.

De ha egy csillagtömegű, vagy nagyobb fekete lyuk süvítene keresztül a Naprendszerünkön, az katasztrófa lenne, attól függően, hogy milyen közel és milyen gyors lenne. Ha keresztülhaladna az Oort felhőn – a Naprendszerünk legtávolabbi régiója – megzavarná az ott keringő üstökösöket és az aszteroidákat, és a Föld felé irányítaná őket.