Ha ezeket a tippeket megfogadja, mindent megtett a nyári szemgyulladás ellen

A napszemüvegviseléstől a kiegyensúlyozott táplálkozásig számos módszer létezik a szem védelmére a hőségben, mutatjuk a legfontosabbakat szemkörnyékünk ápolásához:

Viseljünk napszemüveget!

A szemek ápolásának egyik legegyszerűbb és legstílusosabb módja a napszemüveg, hiszen a szemünk nincs védve a napon, többféle UV-sugárzásnak van kitéve, ami növelheti bizonyos betegségek kockázatát, mint a fotokeratitis, vagy a szürkehályog.

Éppen ezért érdemes lenne mindenkinek megfontolnia a polarizált lencséket, amelyeket speciális vegyszerrel terveztek, hogy több fényt szűrjenek, mint a többi napszemüveg, ráadásul csökkentik a tükröződő felületek (például víz és hó) tükröződését is, így különösen akkor előnyös választás, ha sok időt tervezünk aznap a szabadban tölteni.

Bár úgy tűnhet, hogy a sötétebb lencsék jobban védelmet nyújtanak az UV sugárzás káros hatásai ellen, ennek pont az ellenkezője igaz. Az extrém sötét lencsék ugyanis arra kényszerítik pupilláinkat, hogy szélesebbre nyíljanak, így több napfény jut a szemünkbe, érdemes tehát szürke, vagy füstszínű lencséket választanunk.

A szemek ápolásának egyik legegyszerűbb és legstílusosabb módja a napszemüveg.

Fotó: Shutterstock/ Andreshkova Nastya / Shutterstock/ Andreshkova Nastya

Ne engedjük kiszáradni a szemünket!

Ahogyan az elmúlt napokban bizonyára sokan megtapasztalhatták, a hőségben a szemünk gyorsan kiszáradhat, különösen, ha rendszeresen légkondicionált helyiségekben ülünk, vagy sok időt töltünk úszómedencében. Az ennek következtében bekövetkező szemgyulladás kellemetlen következményekkel jár, égést, irritációt és fényérzékenységet okozhat, ezt pedig kontaktlencsék viselése ráadásul súlyosbíthatja.

Érdemes a melegben kerülnünk sok egyéb ok mellet szemünk védelme érdekében is kerülnünk az alkoholt, fogyasztása ugyanis tovább száírtja szemeinket.

Ha csupán mérsékelt szemszárazságunk van, némi enyhülést – könnyezés – tapasztalhatunk a vény nélkül kapható szemcseppek használata után is, ám, ha az irritáció továbbra is fennáll, mindenképpen konzultáljunk orvosunkkal is.

Válasszunk kiegyensúlyozott étrendet!

A helyes táplálkozásra való törekvés a szem egészségére nézve is előnyös lehet, a számos antioxidánsban gazdag élelmiszert tartalmazó étrendek ugyanis támogatják a szem egészségét.