Egy szexszimbólumnak köszönhetjük a mobiltelefont

1933-ban Hedy feleségül ment Fritz Mandl osztrák fegyverkereskedőhöz és lőszergyároshoz. Mandl arra kényszerítette, hogy jelenjen meg vele az üzleti vacsorákon, ahol náci és fasiszta tisztekkel, mérnökökkel illetve politikusokkal tárgyalt a fegyverrendelésekről. Egy alkalommal Mussolini volt a tárgyalópartner, és maga Hitler is járt a Mandl-ház egy-egy elegáns estélyén.

Ezeken a vacsorákon Hedy halálra unta magát, mert senki nem beszélgetett vele, hiszen neki gyönyörűnek és némának kellett lennie. De meggyőződésem, hogy öntudatlanul rengeteget tanult is az elhangzottakból, pl. a torpedókról.

1937-re elviselhetetlen lett a házasság. Hedy ezt írta erről:

Tudtam, hogy ha a felesége maradok, nem lehetek már színésznő. Zsarnokként uralkodott felettem. Egy szép baba, egy tárgy voltam a számára, akit birtokolhatott, és akinek az élete felett rendelkezhetett.

Hedy elhatározta, hogy megszökik. Egy estélyre felvette a legértékesebb ékszereit, és kisétált a házból. Nem csak a férjét, hanem a hazáját is ott hagyta. Ausztriában ekkor már erős volt a helyi náci párt, és a Harmadik Birodalom egy évvel később be is kebelezte az országot.

Hedy Párizson keresztül Londonba utazott, és itt megismerkedett azzal a filmstúdió-vezetővel, akinek az amerikai karrierjét köszönhette.

Új haza, új név

Ezt a férfit Louis B. Mayernek hívták, ő volt a híres Metro-Goldwyn-Mayer filmgyár vezetője.

Mayer azért járt Európában, hogy olcsón szerződtessen zsidó színészeket, akiknek egyre kevesebb munka jutott a kontinensen.

Mayer heti 125 dollár ajánlott Hedynek az exkluzív szerződésért, amit a nő nem fogadta el, de ugyanarra a hajóra foglaltatott jegyet New Yorkba, amelyen a filmproducer utazott.

Hedy gondosan ügyelt arra, hogy mindenki felfigyeljen rá a fedélzeten. Minden nap gyönyörűen jelent meg az előkelő társaságban, és vidáman teniszezett a jóképű, gazdag férfiutasokkal. Mire Amerikába érkeztek, a nő kiharcolta az 500 dolláros heti gázsit. Cserébe azt vállalta, hogy fél éven belül megtanul angolul.