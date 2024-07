Nagyon rossz hírt kaptak az alkoholfogyasztók

"Egyszerűen nincs teljesen biztonságos ivási szint" - állítja Tim Stockwell, a kutatás vezetője, a Victoria Egyetem kanadai anyaghasználati kutatóintézetének tudósa.

A vörösbor fogyasztása valószínűleg nem csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek számát

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Stockwell és szorgos csapata 107 publikált tanulmányt értékelt, amelyek az ivási szokások és a hosszú élet közötti kapcsolatot vizsgálták.

Amikor az adatokat összevetették, úgy tűnt, hogy a napi legfeljebb két italt fogyasztó embereknél 14%-kal alacsonyabb volt a halálozás kockázata a vizsgált időszak alatt, mint azoknál, akik nem fogyasztottak alkoholt.

További áttekintés után a kutatók rájöttek, hogy a tanulmányok általában idősebb felnőttekre összpontosítottak, és nem tettek különbséget az élethosszig tartó absztinensek és a korábbi ivók között, akik azért hagyták abba vagy csökkentették a ivást, mert egészségügyi problémáik alakultak ki.

"Ha megnézzük a leggyengébb tanulmányokat", mondta Stockwell, "ott látunk egészségügyi előnyöket." A "jobb minőségű" kutatások 55 évnél fiatalabb résztvevőkre terjedtek ki, és az alkalmi és volt ivókat nem számították nem ivóknak.

Ezekben az esetekben a mérsékelt alkoholfogyasztás nem volt összefüggésben a hosszabb élettartammal.

Stockwell szerint a napi egyszeri vagy kétszeri ivás valójában növeli bizonyos rákos megbetegedések, köztük a mell-, torok- és vastagbélrák kockázatát.

Stockwell eredményeit csütörtökön publikálták a Journal of Studies on Alcohol and Drugs című folyóiratban. Nem ő az első kutató, aki a "francia paradoxon" - ez a kifejezés még az 1980-as évekből származik - ellenérveit hangoztatja.

Dr. Kenneth Mukamal, a Harvardhoz tartozó Beth Israel Deaconess Medical Center belgyógyásza 2020-ban azt mondta, hogy a franciák által támogatott elképzelés, miszerint a vörösbor jót tesz a szívnek, elég gyenge.

Mukamal rámutatott, hogy Japánban alacsonyabb a szívbetegségek aránya, mint Franciaországban, holott a japánok a vörösbor helyett a sört és a szakét részesítik előnyben.

A francia orvosokat azzal is vádolták, hogy aluljelentik a szívkoszorúér okozta halálesetek számát. Az Egyesült Államokban a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok azt ajánlják, hogy a nők korlátozzák magukat napi egy italra, a férfiak pedig napi két italra. Egy ital alatt egy 0,33 literes üveg vagy doboz sört, egy 1,5 decis pohár bort vagy 4-5 centiliter tömény szeszes italt értünk.