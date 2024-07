Időzített bomba ketyeg a Temze mélyén

Az SS Richard Montgomery 1944 augusztusában süllyedt el a Temze torkolatánál, jelenleg nagyjából 15 méter mélyen nyugszik, a Kent megyei Sheernesstől mintegy 2,5 kilométerre.

Az SS Richard Montgomery vízből kinyúló árbócai, amelyek bármikor a hajótestre zuhanhatnak.

Fotó: Clem Rutter, Rochester, Kent/Wikimedia Commons

A hajó árbócai még mindig kiemelkednek a vízből, és félő, hogy a roncsra zuhanva robbanást idézhetnek elő, ezért tervbe van véve az eltávolításuk.

Egy új vizsgálat alapján szorít az idő

Egy új kutatás szerint sietni kell a munkálatokkal, ugyanis a hajótest sokkal rosszabb állapotban van, mint amire a szakértők számítottak;

a korrózió jeleit mutatták ki, és az új jelentés arra figyelmeztet, hogy a raktér közelében lévő fedélzet egyik oldala omladozni kezdett.

Ezek a kedvezőtlen folyamatok a közelmúltban indultak meg – írja a Daily Mail cikke.

Eközben a roncs teljes elülső része, amely a Temze mélyén fekszik, nagyjából 10-15 centiméterrel megdőlt, és ez a dőlés a keleti irányba fokozódik. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy a másik raktér mentén lévő repedés egy év alatt 5 centiméterrel szélesebb és 37 centiméterrel hosszabb lett.

Összességében véve a felmérés megállapította, hogy a hajó elülső része ketté fog törni, és ugyanez igaz a roncs hátsó részére is.

A közlekedési minisztérium közleményében azt írta, hogy elsődleges célja a lakosság biztonságának garantálása és az SS Richard Montgomery által jelentett kockázatok csökkentése.

A szakértők alapvető fontosságú felméréseket végeztek a roncsokon, és eredményeik alapján felülvizsgáljuk az árbócok lehető legbiztonságosabb eltávolítására vonatkozó eredeti időkeretet”

– írták a közleményben.

Figyelmetlenség vezetett hajókatasztrófához

Az SS Richard Montgomery egy 1943-ban épült, második világháborús Liberty osztályú amerikai teherhajó volt, amely az Atlanti-óceánon keresztül szállított rakományokat. A 7200 tonnás hajó komolyabb megpróbáltatások nélkül jutott el Sheernessig, ahol lehorgonyzott. Mintegy 7000 tonna lőszert szállított, eredeti végcélja pedig Cherbourg volt. A hajó azonban egy figyelmetlenség miatt homokzátonyra futott, és nem tudták megmenteni az elsüllyedéstől. A veszélyes rakomány nagy részét sikerült még időben eltávolítani, azonban 1400 tonnányi robbanóanyag így is a raktérben maradt. Félő, ha felrobban, akkor még cunami is kialakulhat, ami akár Londont és a környező településeket is veszélybe sodorná.