Gyógyítható lesz a leghalálosabb rákos betegség

A kutatók az ún. duktális hasnyálmirigyrákra összpontosítottak. Ez a hasnyálmirigy leggyakoribb, az esetek mintegy 90%-át kitevő formája

Fotó: Science Photo Library via AFP

Érzékennyé tennék a hasnyálmirigyrákot a kemoterápiára

Új kísérleti rendszerük segítségével a kutatók fajlagos módon aktiválták a daganatsejtek bizonyos fajta sejtfelszíni receptorait, és különböző módokon változtatgatták a maguk tervezte 3D mátrix kémiai és fizikai jellemzőit. Arra jutottak, hogy a hasnyálmirigyráknak két dolog kell ahhoz, hogy kemorezisztenssé váljon:

fizikailag tömör, merev extracelluláris mátrix,

illetve nagy mennyiségű hialuronsav.

Ez utóbbi egy jól ismert mátrixalkotó poliszacharid, amely merevvé teszi a sejtközötti állományt, és a CD44 nevű sejtfelszíni receptoron keresztül hat kölcsön a sejtekkel.

A merev, magas hialuronsavtartalmú mátrixba ültetett hasnyálmirigyrák-sejtek eleinte reagáltak a kemoterápiára, ám bizonyos idő után e körülmények hatására terápiarezisztenssé váltak: olyan fehérjéket gyártottak és helyeztek ki a sejtfelszínre, amelyek azelőtt kipumpálják a sejtből a kemoterápiás szereket, mielőtt azok hatni tudnának. A kutatók ugyanakkor azt is bizonyították, hogy ez a folyamat visszafordítható, akár úgy, hogy a sejteket lágyabb mátrixba telepítik át (még akkor is, ha annak hialuronsavtartalma magas marad), vagy úgy, ha blokkolják a CD44 hialuronsav-receptort (akkor is, ha a mátrix merevsége nem változik).

Vissza tudjuk billenteni a sejteket egy olyan állapotba, amelyben érzékenyek a kemoterápiára

– hangsúlyozta Heilshorn. – Ez azt vetíti előre, hogy ha a CD44 receptor által közvetített keménység-jelzést blokkolni tudjuk, a hasnyálmirigyrákos páciensek daganatai a normális kemoterápiás szerekkel újra kezelhetővé válhatnak.