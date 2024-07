Felrobbant a leszállás után egy utasszállító gép Sao Paolóban

Látszik, hogy milyen közel vannak az utak és a házak a leszállópályához. A baleset idején még nem volt biztonsági fékezősáv a pálya és a sugárút között

Fotó: Medium

Ráadásul a pálya felülete kritikán aluli volt, már egy kis esőtől is korcsolyapályává változott, márpedig Sao Paolóban gyakran esik az eső. 2007-ben felújították a leszállópályát, de ez sem segített sokat. Ezért a repülőtér üzemeltetője azt a megoldást alkalmazta, hogy esőben pár percre leállították a forgalmat, és megmérték a felület tapadását, illetve megnézték, összegyűlt-e az esővíz, tócsák alakultak-e ki az egyenetlen pályafelületen. Ha a mérések biztonságosnak mutatták a helyzetet, újraindították a le- és felszállásokat. Ha nem, és tovább kellett zárva tartani, az káoszt okozott egész Brazíliában.

Ez a gép futott le a csúszós leszállópályáról a katasztrófa előtti napon

A pilóták szerint csak a véletlenen múlt, hogy addig nem történt katasztrófa Congonhasban. Balesetek azonban előfordultak: a TAM járat tragédiája előtt egy nappal a Pantalan Airlines ATR-43 típusú turbóprop gépe nem tudott lefékezni leszállás után. Az autózásban is ismert ún. aquaplaning jelenség következtében a kerekei nem gurultak a talajon, hanem „úsztak a vízen”. A gép nekiütközött egy karbantartó bódénak és egy oszlopnak. Az utasai nem sérültek meg, de a repülőgépet le kellett írni, „totálkáros” lett.

Stressz a pilótafülkében

A TAM 3054-es járatán egyetlen szabad hely sem volt. Mind a 174 utasülést elfoglalta valaki, sőt, két kisbaba is a fedélzeten volt, akik a szüleik ölében utaztak. A személyzet mind az öt szabad ülésén is ültek, méghozzá a TAM szabadnapos dolgozó. Összesen 187 ember zsúfolódott be az Airbus 320 típusú gépbe.

A járat kapitánya, Henrique Di Sacco 30 év tapasztalattal és 13,600 repült órával régi motorosnak számított. A típuson is nagy rutinja volt. A kapitányt lelkiismeretes, szorgalmas pilótaként jellemezték a kollégái, de azt is mondták róla, hogy kritikus helyzetekben gyakran lassan reagált.

Az elsőtiszt szintén kapitány rangban repült. Kleyber Limának még több, összesen 14,760 repült órája volt, igaz, ebből csak 237-őt szerzett az Airbuson.