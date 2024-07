Tüskéket használnak a fészkük építéséhez

A kutatók az Európa városaiban található fákról gyűjtöttek fészkeket, amelyekről kiderült, hogy a madárelhárító tüskék nagyszámú sávjából épültek. Az egész azzal kezdődött, hogy felfedeztek egy nagy fészket a belgiumi Antwerpenben egy kórház udvarán. Az egyik fán a szarkák elképesztő mennyiségű, 1500 darab fémtüskéből építettek fészket.

Ez egy bevehetetlen erődítmény, mivel a madarak ugyanúgy használják a szögeket, mint az emberek, csak más madarak távoltartására

– mondta Auke-Florian Hiemstra, a tanulmány vezető szerzője a ZME Science online tudományos portálnak.

A ravasz szarkák madárelhárító tüskéket használnak fészkük építéséhez

Fotó: Auke-Florian Hiemstra

Az óriási és különös fészek felfedezése a szakembereket arra késztette, hogy további példákat keressenek a világhálón. Kiderült, hogy a Journal of the Natural History Museum tudományos szaklapban publikált tanulmány összességében az első, ilyen jól dokumentált eset, amely azt állítja, hogy a madarak éles és kifelé mutató tüskéket használnak arra, hogy maximalizálják a védelmüket. Hiemstra szerint az egész olyan, mint egy vicc, ami neki, mint fészekkutatónak is őrültségnek tűnik.

A szarkákról a tudósok már régóta tudják, hogy fészkükre egyfajta tetőt építenek, hogy megvédjék tojásaikat és fiókáikat.

A természetben aktívan keresik a tüskés növényeket, és a tüskés ágakat használnak a potenciális tojásrablók elriasztására. A városi környezetben azonban felfedezték a mesterséges madárelhárító tüskéket, mint egy alternatívát, hogy távol tartsák a többi kíváncsi madarat.

Leleményes módon építik a fészkeket

A tanulmány számos olyan esetet ír le, amikor a szarkák a fészkekbe „madárelhárító tüskéket építettek be”. Figyelemre méltó, hogy ezt a jelenséget Hollandiában, Belgiumban és Skóciában is megfigyelték. A szarkák éles anyagokat, például szögesdrótot és kötőtűket is használtak fészkeik tetejének építéséhez.

Amikor az ember a természet fél évszázadnyi tanulmányozása után azt gondolja, hogy már mindent látott, akkor jönnek ezek a leleményes varjak és szarkák és igazi meglepetést okoznak

– magyarázta Kees Moeliker, a rotterdami Természettudományi Múzeum igazgatója és a tanulmány társszerzője.