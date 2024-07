Vészesen fogy az idő, hogy megakadályozzunk egy súlyos katasztrófát

A Frontiers in Science folyóiratban közölt cikkükben a szerzők a biodiverzitás szempontjából kulcsfontosságú, ritka fajokat fenntartó élőhely-menedékeket jelölnek meg, és realisztikus tervet kínálnak ezek megvédésére.

A hatodik kihalási hullám sokak szerint már elkezdődött

Fotó: Image Source via AFP

A Conservation Imperatives a 30x30 nevű kezdeményezés részeként (ez utóbbi a Föld területének 30%-át tenné védetté 2030-ig) azt célozza, hogy a bolygó még létező vadonjait és a biodiverzitás kritikus maradékát megőrizzük.

Úttörő tanulmányukban a húsz szervezetet, köztük a University of East Anglia-t (UEA) képviselő szerzők azt mutatják be, hogy a még meglévő biológiai sokféleséget a földfelszín csupán egy kicsiny részének megóvásával is fenntarthatjuk. A terv kivitelezhető, célja pedig a legveszélyeztetettebb fajok megmentése a jövő számára.

Fogytán az idő, lépni kell, hogy megóvjuk a veszélyeztetett fajokat

Dr. Eric Dinerstein, a cikk első szerzője, a Resolve nevű civil szervezet munkatársa szerint „a legtöbb faj ritka, tehát vagy kicsi az előfordulási területe, vagy alacsony az egyedsűrűsége, esetleg mindkettő. Azonban ezek a ritka fajok koncentráltan jelennek meg.

A vizsgálatunk azt találta, hogy ha a Föld területének csak 1,2%-át megóvjuk, már elkerülhetjük a hatodik nagy kihalási hullámot.”

„Egyre szűkül az az időablak, amelyben a megmaradt élőhelyek még megmenthetőek – figyelmeztet Carlos Peres, az UEA ökológiaprofesszora. – Elemzésünk azt mutatja, hogy a szárazföld területének van egy kritikus 1,2%-a – ez mintegy 17000 helyszínt jelent – aminek a megóvása egy olyan, financiálisan is megvalósítható elképzelés, ami biztosítaná az endemikus, fenyegetett és ritka fajok fennmaradását; félek ugyanakkor, hogy a terv megvalósíthatósága rohamosan csökken.”

2018 és 2023 között 1,2 millió négyzetkilométer került védelem alá; ez közelebb vitt ugyan a természetvédelmi célok eléréséhez, ugyanakkor Dinerstein csoportjának számítása szerint ez a terület csak 0,11 millió négyzetkilométert fed le a kis elterjedési területű és fenyegetett státuszú fajok élőhelyéből. Szükséges tehát a védett területek helyes megtervezése, hogy a befektetett munka és költségek a lehető legjobban hasznosuljanak.