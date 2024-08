350 éve született Wesselényi István

Wesselényi apósa, Bánffy György gubernátor magántitkáraként is dolgozott, ezért kerülhetett be a naplójába számos politikai információ, például a Bethlen Miklós perére vonatkozó adatok.

Az önálló Erdély mellett röpiratot megjelentető Bethlen Miklóst Rabutin fogságra vetette és perbe fogta, s az országgyűléstől és a guberniumtól várta, hogy elítéljék. Ebben a helyzetbe Wesselényi az oroszlánok vermébe vetett Dániel bibliai példájával azonosította a saját helyzetüket: „Az Isten, aki a Dánielt megtarthatta az oroszlánok vermében, minket is oltalmazzon holnap és azután is, békólcsolván [bekulcsolván] szájokat fene oroszlányinak, kik között fetrengünk.” Szebenben való kényszerű tartózkodásának egyéves évfordulóján az alábbi imát fogalmazza meg: „az Isten kiküldött engem az én laktam földemből és számkivetettül nyomorgok ez meguntam földön. Elmúlt a nyár, elmúlt az ősz, elmúlt a tél, a másik nyár is majd elmúlik, első aratásomat is elvesztettem, a szüretet is elvesztettem, ez mostani aratást is elvesztettem, az másik szüret is nem messze van, kihez is igen kevés a reménységem. [...] Az én Istenem elégelje meg az én számkivettetésemnek hosszas és terhes napjait, és minekutána az én lelkem a földhöz ragadott sok gyötrelmi miatt, mutasson csodálatos szabadulást ott, ahol emberi reménység ellankad, ámen.”

A napló megörökíti a szebeni mindennapokat: a szász királybíró beiktatási ünnepségét, farsangot, temetést, különös álmokat és azok magyarázatát, de azt is, hogy Wesselényinek és feleségének a nyusztos kozák süvegét megette a moly. S hogy a komoly és gyászos eseményekbe nevetség is vegyül – mikor az a szóbeszéd támadt, hogy a szebeni fogságban tartott Thoroczkai János apját, aki a kuruc csapatokkal a város körül portyázott, levágták: „Egy szakácsát hozván bé Thoroczkai uramnak, akit németül kochnak hívnak, a templomban lévén az asszonyok,úgy értették, hogy kopf, amely főt tészen, kin azt értették, hogy a Thoroczkai fejét hozták be. Kin igen örülvén, a templomból kifutottanak és meglátván, hát a szakács van fejestől, kin aztán csak elhűltenek.”