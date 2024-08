Tudja-e, miért bámulja a kutya a gazdit amikor a dolgát végzi?

Akkor is néznek minket, amikor ismeretlen helyzet áll elő és tudni szeretnék, hogy mi a teendő

A kutyák egyik számunkra talán furcsa szokása, hogy még a dolguk végzése közben is a gazdájukat bámulják. De vajon mi lehet ennek az oka? Amikor a az állat dolgát végzi , akkor alapvetően egy sérülékeny helyzetben van.

A kutyákban még élnek azok az ősi ösztönökamelyek akkor alakultak ki, amikor még a háziasításuk előtt falkában éltek.

A falkában élő állatoknál pedig mindig van egy őrszem. Amikor a kis társunk a dolga végzése közben bennünket néz, ezt azért teszi, mert most minket tekint őrszemnekek, és bízik bennünk, hogy figyelünk a veszélyre. Az is egy további lehetséges ok, hogy ha megdicsérjük, ha dolgát a megfelelő helyen végezte el, akkor várja a dicséretet. De ez visszafelé is igaz. Amikor mi végezzük a dolgunkat, ők is vigyáznak ránk. Amikor bemegyünk a fürdőszobába, azért követnek minket, mert úgy vélik, sérülékeny helyzetben vagyunk és ezért próbálnak mellénk ülni, biztosítani, hogy nyugodtan végezzük a dolgunkat.

Fotó: Zsuzsanna von Hopffgarten / Zsuzsanna von Hopffgarten

Amikor a kutyák bennünket néznek, hangjelzés nélkül kommunikálnak velünk, mert a kutyákkal való kommunikációban rendkívül fontos a szemkontaktus.

Ezért kaparnak, ha elvégezték a dolgukat

Egy másik furának tűnő szokásuk is van dolguk végeztekor, a kaparás. Ilyenkor kissé eltávolodnak a helytől és néhány erőteljes hátrafelé kaparó mozdulatot tesznek mellső és hátsó lábaikkal úgy, hogy a lábuk nem érintkezik az ürülékkel. Ez vizelés után is előfordulhat, de kevésbé szokványos.

Fotó: Zsuzsanna von Hopffgarten / Zsuzsanna von Hopffgarten

A farkasok is ezt teszik. Ilyenkor a földrögök szétszóródnak és a szagjelzés körül szembeötlő határvonal jön létre, tehát nem csak szag, hanem vizuális jelet is hátrahagynak. A kutyák lábujjai között verejtékmirigyek helyezkednek el, ezért kaparáskor ott hagyják az illatanyagaikat. Amikor kemény felületen, betonon végzi a dolgát az állat, akkor persze vizuális jelet nem tudnak hátrahagyni.