Így harcolt Rózsa Sándor a szabadságharcban

Damjanich János elismerően nyilatkozott Rózsa Sándorról és támogatta a betyárcsapatot

Mi történt Rózsa Sándorral, miután elküldték a seregből?

1848-49 után nagyon rossz lett az Alföldön a közbiztonság és jelentősen megszaporodott a betyárok száma, mert a szökött katonák közül is sokan betyárnak álltak. Rózsa Sándor maga is rengeteg köztörvényes bűncselekményt követett el az 1850-es években, ami miatt 1859-ben börtönbe került, ahonnan csak tíz évvel később, 1869-ben engedték ki. Az 1867-es kiegyezés után Ráday Gedeon kormánybiztos kapta feladatul a betyárvilág felszámolását.

Rózsa Sándor a börtönben Estók János: Boldog békeidők. Új képes történelem. Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1998, 16. oldal.

Ráday vérdíjat tűzött ki az ekkor már legendás betyárvezér fejére és névtelenséget ígért a betyárokat feladók számára, amit törvénybe foglaltatott. Nem sokkal később ennek köszönhetően el is fogták Rózsa Sándort, a hírhedt betyárt egy tanyán, ahol az egyik komája, Katona Pál tanyás gazda pandúrkézre adta. Rózsa Sándor először Szegeden, majd az ausztriai Kufsteinben raboskodott.

Rózsa Sándor nevéhez fűződik az első európai vonatrablás is

A híres-hírhedt magyar betyár követte el az első európai vonatrablást is 1868-ban, és ez lett a végzete. Rózsa és betyárai Kistelek és Kiskunfélegyháza között felszedték a vasúti sínt, a vonat ki is siklott, de mégsem jutottak zsákmányhoz, mert katonák őrizték a vonatot. A lövöldözésben több betyár is az életét vesztette, Rózsa Sándor pedig térdlövést kapott, így nem tudott elmenekülni.

Gróf Ráday Gedeon kormánybiztos egykorú fotón. A halkszavú gróf vaskézzel számolta fel az alföldi betyárvilágot

Rózsa Sándor nagy pere 1872-ben zajlott le. 1874-ben a szamosújvári börtönbe szállították, ahol 1878-ig raboskodott. Noha halálra ítélték, de mégsem végezték ki, hanem kegyelemből életfogytiglani szabadságvesztést kapott, mert a népszerűsége miatt nem akartak belőle mártírt csinálni. A vele együtt foglyul ejtett többi betyárt vagy felakasztották, vagy életfogytiglani börtönre ítélték. Rózsa Sándor a börtönben a szabóságban dolgozott, ahol az egykor rettegett betyárvezér harisnyakötéssel foglalkozott.