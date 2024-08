Tragédiák sorozata vezetett a szexszimbólum Marilyn Monroe halálához

A Norma Jeane Mortensonként született színésznő édesapja feltehetőleg anyja egyik munkatársa, a filmgyártó cég dolgozója lehetett. Az apa nélkül felcseperedő Marilyn valójában édesanyja óvó karjaiban sem vigasztalódhatott, ugyanis az anya mentális zavarai miatt nem tudta biztosítani lányának a hőn áhított családi idillt. Míg a nő kórházban volt, a gyermek előbb árvaházba került, majd több nevelőcsalád otthonában is megfordult. Utóbbi helyeken nem egyszer szexuálisan is zaklatták.

Második férjével, DiMaggióval

Fotó: Wikimedia Commons

Monroe a kiutat a bántalmazásból egy házasságban kereste, mely nem tartott sokáig, ugyanis a férfi nem nézte jó szemmel, hogy a gyártósor mellett dolgozó lányt leszerződtette egy modellügynökség. Második férje, a baseballcsillag Joe DiMaggióval kötött házassága is szép reményekkel indult, ám ő sem támogatta az akkor már színésznőként is befutott Monroe szórakoztatóipari karrierjét.

Depresszió és alkoholizmus

A színésznő hirtelen jött népszerűsége kétségkívül rányomta a bélyegét életére. Megnyugvást egy újabb kapcsolatban keresett, és hozzáment a közkedvelt drámaíróhoz, Arthur Millerhez. Az első pár év maga volt a mennyország, azonban a gyermekáldás elmaradása kapcsolatuk megromlásához vezetett.

A válás után Monroe az alkoholban keresett vigaszt, de altatófüggőség is kialakult nála.

Az emocionálisan instabil mozisztár ezenkívül számos egészségügyi problémával is küzdött, többek között epekő is kínozta, de az évek alatt kialakult súlyos depressziója miatt többször került kórházba.

Dean Martin, George Cukor és Marylin Monroe a Something's Got to Give forgatásán

Fotó: AFP

A hollywoodi álom egyre inkább rémálommá nőtte ki magát, már szerepeket vettek el tőle a forgatásokon tanúsított botrányos viselkedése miatt. Monroe sokszor Los Angeles-i villájába vonult vissza az rivaldafény elől. A házat még pszichiátere tanácsára vette, és örömmel rendezte be Mexikóból hozatott bútorokkal. Halála előtti napjait a hollywoodi mértékkel szerénynek mondható házában töltötte.

A végzetes nap

1962. augusztus 4-e ugyanolyan szokványosan telt a színésznő és személyzete számára, mint bármelyik nap: reggel a Playboy egyik fotósával találkozott, majd személyi masszőrje is meglátogatta. Délelőtt a házban tartózkodott még a házvezetőnője és sajtósa is. Minden a megszokott rendben ment, délután megérkezett pszichiátere is, aki Monroe-n kívül már csak a házvezetőnővel és a sajtóssal találkozott. Utóbbit arra kérte, hagyja pihenni a színésznőt és menjen el. A házvezetőnek pedig meghagyta, hogy a nap további részében vigyázzon Marilynre. Az este békésen indult, a filmcsillag még telefonon beszélt második férje, DiMaggio fiával, majd Peter Lawforddal, színészkollégájával.