"Ha tenni is szeretnénk valamit az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében, már egy zsebkendőnyi kertdarab is jó szolgálatot tehet, itt is megkezdhetjük a környezettudatos, természetbarát lépések sorát. Ezzel nemcsak Magyarország biológiai sokféleségéhez járulunk hozzá, de élelmünket is biztosabban és jobb minőségben tudjuk otthonunkban megtermelni."

A gömörszőlősi programokat az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány szervezi.



Magyarországon a növényzet-alapú természeti tőke index kisebb, mint 10%, ami azt jelenti, hogy a hazánk területét egykor borító természetes élővilág értékeinek több, mint 90%-a mára megsemmisült.

A sokszínűség csökkenéséért az emberi tevékenység felelős, a természet helyreállítása érdekében elsősorban a társadalmi és gazdasági viszonyainkon kell változtatni, de az egyének és a közösségek is sokat tehetnek a negatív folyamatok megfordítása érdekében. A Magyar Természetvédők Szövetségének A mi sokszínű kertünk kampánya országszerte szervez környezetvédelmi és nevelési programokat, önkormányzatok, oktatási intézmények és családok bevonásával.



Dr. Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke a kampány céljait hangsúlyozta: “

“Már egy zsebkendőnyi kertdarab is jó szolgálatot tehet, ha tenni szeretnénk valamit magunkért és az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében. A kis kertünkben, erkélyünkön már meg is kezdhetjük a környezetbarát lépések sorát, amivel a biológiai sokféleség mellett hozzájárunk az élelmünk biztosabb és jobb minőségű megtermeléséhez is.”



A környezetbarát kertészkedés nem igényel nagy beruházást, sőt még spórolhatunk is vele. Kis lépésekkel is elkezdhetjük: figyeljünk oda, hogy mindig legyen víz a kertben, rakjunk ki néhány vízzel teli tálat ivóhelynek vagy létesítsünk kis kerti tavat. Ne nyírjuk sűrűn a gyepet, hagyjuk vágatlanul a kert egy-egy részét, hogy a maghozó füvek és a beporzókat táplálékkal ellátó virágok kifejlődhessenek. Hagyjuk a tápanyagot biztosító avart a fák alatt, komposztáljuk a kerti szerves anyagokat, a konyhai hulladékokat.



“Nagy figyelmet fordítunk a helyi jó gyakorlatok elterjesztésére is: az év során a 23 tagszervezetünkkel országszerte több mint 300 programot szervezünk, minden korosztály számára.” – emelte ki dr. Farkas István Tamás.



A Magyar Természetvédők Szövetsége az egyének mellett várja családok, iskolák, munkahelyek csatlakozását is A mi sokszínű kertünk kampányhoz. Céljuk, hogy az emberek minél több elemet valósítsanak meg a kampányban megismert természetbarát praktikákból a saját kertjükben, udvarukon, erkélyükön.