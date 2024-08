A női autizmus és az anorexia összefüggéseit vizsgálják magyar kutatók

"Célunk az anorexia nervosa és autizmus spektrum köztes fenotipusának vizsgálata: a két rendellenesség a véletlennél gyakrabban jár együtt, ami nem csak abban nyilvánul meg, hogy az autizmussal diagnosztizáltak körében gyakrabban fordul elő az anorexia - vagy az anorexiával küzdők között gyakoribb az autizmus spektrumzavar -, hanem abban is, hogy e két betegségnek sok, egymásra nagyon hasonlító jele van" - idézték a közleményben Bunford Nóra klinikai pszichológust, a HUN-REN TTK Klinikai és Fejlődés-Neuropszichológia Kutatócsoportjának vezetőjét.

Az anorexia és a női autizmus közti kapcsolatokat vizsgálja egy magyar kutatócsoport

Fotó: Photononstop via AFP

Az autizmus spektrumzavarral élőkre jellemző, hogy kevésbé rugalmasak, nehezen tudnak például egy feladat megoldása során az egyik szabályról a másikra váltani. Ez a rugalmatlanság az anorexiában szenvedőknél is megjelenik, és a kutatók azt feltételezik, hogy ezek a kognitív jellegek informatívak a két zavar együttjárása szempontjából - olvasható a közleményben.

"A klinikai pszichológiában és a pszichiátriában dolgozók is egyre inkább azon a véleményen vannak, hogy ha csak a látható tüneteket kezelik, nem feltétlenül érnek el hosszútávú javulást. Ráadásul attól, hogy egy teszt során a két eltérő betegségben szenvedő páciens ugyanúgy, vagy egymáshoz nagyon hasonlóan viselkedik, még nem tudjuk, hogy az agyi háttérfolyamataik is ugyanolyanok-e. Ennek kiderítése a célja a vizsgálatunknak, amely során a genetikai hátteret és a családi halmozódást is figyelembe vesszük" - magyarázta Bunford Nóra, aki szerint gyógyszeres kezelés vagy pszichoterápia esetén is nagyon fontos ezeknek az agyi hátérfolyamatoknak az ismerete, mert ezek figyelembevételével lehet célzottan, személyre szabottan segíteni a betegeket.

A kutatást a Nemzeti Agykutatási Program támogatja.

A szeptemberben kezdődő vizsgálat résztvevőit négy csoportra osztják: az elsőbe az autizmus spektrumzavarral élők, a másodikba az anorexiától szenvedők kerülnek, a harmadik csoportba pedig a mindkét rendellenességgel diagnosztizáltakat sorolják, illetve lesz egy negyedik, egészséges kontrollcsoport is.