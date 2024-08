A valaha felfedezett legrégibb dinoszaurusz csontvázak kerültek napvilágra a nagy esőzések miatt

A paleontológusok a fosszíliát májusban São João do Polêsine községben egy rezervoár mellett találták, amiről július 17-én számoltak be a The Associated Press magazinban. A dinoszaurusz, melyet hivatalosan még nem azonosítottak körülbelül 233 millió éves és a triászkorabeli Herrerasauridae ragadozó családhoz tartozik - írja a Live Science.

.A tudósok még vitatkoznak a bizonyítékokon. A legrégibb vitathatatlan dinoszaurusz fosszília körülbelül 231 éves és néhány új, különböző csoportoktól származó csontokat tartalmaz, köztük a Herrerasauridae csoportét. Vannak azonban régebbi fosszíliák egy vitatott, a Nyasasaurus dinoszaurusztól, mely körülbelül 240 millió évvel ezelőtt élt. Az újonnan felfedezett dinoszaurusz majdnem teljesen konzerválódott. Ha a példány valóban 233 millió éves Herrerasaurid, akkor ez segíteni fog a tudósoknak megfejteni a dinoszaurusz családfa alapját. A fosszília segíteni fog a tudósoknak jobban megismerni, hogy a ragadozó dinoszauruszok első hulláma hogy foglalta el a tápláléklánc csúcsát. Az eged körülbelül 2.5 méter hosszú lehetett, de a faja nőhetett még nagyobbra is. Ez egy ragadozó, kétlábú állat, tehát a hátsó lábain járt és valószínűleg a kezei szabadok voltak, azzal nyúlt a prédáért. Nem mondhatjuk, hogy elérte a maximum méretét. Bár a példány 2.5 méter hosszú volt, voltak egyedek ebben a csoportban, melyek elérhették az 5-6 métert. Rodrigo Temp Müller, a Santa Maria Szövetségi egyetem paleontológusa, az ásatás vezetője és kollégái azután találták a fosszíliát, miután az esőzések felgyorsították a természetes eróziót Rio Grande do Sul államban. A régióban idén rekord mennyiségű esőzés volt, ami áradást idézett elő és legalább 182 ember halálát okozta. Egy Herrerasauridae dinoszaurusz csontváz (nem az, amit Brazíliában fedeztek fel). A képen látható Herrerasaurus, mely a Boola Bardip Nyugat-Ausztráliai múzeumban van kiállítva, körülbelül akkor élt, mint az az egyed, ami mostanában került napvilágra a nagy esőzések miatt Brazíliában és amely még nincs hivatalosan azonosítva.

Fotó: Live Science A helyszín, ahol Müller és kollégái dolgozik, a Quarta Colonia Geopark része, ami a dinoszaurusz fosszíliákról ismert. Az esőzések miatt a kutatók igyekeznek, hogy kinyerjék a napvilágra került fosszíliákat, mielőtt elvesznek, vagy tönkremennek. A sokat esik az eső, akkor a kis anyagok időnként elvesznek, mielőtt a kutatók megszereznék, tehát most siketniük kell, hogy megmentsenek minden anyagot, ami felszínre került. (Forrás: Live Science: https://www.livescience.com/)

