Új tényező fokozhatja az Alzheimer-kór kockázatát

A kutatók megállapították, hogy az Alzheimer-kór kockázat szempontjából nagyon is számít a testösszetétel; akiknél a hason és a karokon nagyobb a zsírfelhalmozódás, azoknál magasabb eséllyel alakul ki Alzheimer- és Parkinson-kór. Érdekes módon az American Academy of Neurology című folyóiratban közzétett tanulmány azt is kiemeli, hogy ha a napi edzés során ezekre a területekre összpontosítunk, akkor a fogyás mellett a neurodegeneratív betegségek kialakulását is elkerülhetjük.

Növekedik az Alzheimer-kór kockázata, ha a testösszetétel nem megfelelő

Fotó: Science Photo Library via AFP

Hogyan növeli a testzsír az Alzheimer-kór kockázatát?

"Az olyan neurodegeneratív betegségek, mint az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór, világszerte több mint 60 millió embert érintenek, és ez a szám várhatóan nőni fog a népesség öregedésével. Éppen ezért létfontosságú, hogy megtaláljuk a kockázati tényezők módosításának lehetőségeit, és kifejlesszünk néhány megelőző technikát" - mondta Dr. Huan Song, a tanulmány szerzője, a kínai Csengtuban található Szecsuáni Egyetem munkatársa a kiadott sajtóközleményben.

Dr. Song szerint a kutatás rávilágít arra, hogy a testösszetétel javításával csökkenthető a neurodegeneratív betegségek kockázata.

A törzs- és karzsír csökkentésére irányuló célzott beavatkozások az egészséges izomfejlődés elősegítése mellett hatékonyabb védelmet nyújthatnak e betegségek ellen, mint az általános testsúly-kontroll, véli a szakértő.

A kutatók 412 691 résztvevőt követtek nyomon 9 éven keresztül, az önkéntesek átlagéletkora 56 év volt. Kezdetben megmérték minden egyes személy testösszetételét, feljegyezték a derék- és csípőméretet, a fogóerőt, a csontsűrűséget és a zsíreloszlást.

A vizsgálat ideje alatt 8224 résztvevőnél alakultak ki neurodegeneratív betegségek, köztük Alzheimer-kór, a demencia egyéb formái és a Parkinson-kór. Az eredmények egyértelműen rámutattak a hasi zsír és neurodegeneratív betegségek kapcsolatára: a különböző tényezők figyelembevétele után a kutatók megállapították, hogy a magas hasi zsírszinttel rendelkező egyéneknél 13%-kal nagyobb valószínűséggel alakult ki neurodegeneratív betegség, mint az alacsonyabb hasi zsírszintűeknél. A magas karzsírszinttel rendelkezők 18%-kal nagyobb kockázattal szembesültek.

Az eredményekből az is leszűrhető, miként lehetséges a neurodegeneratív betegségek megelőzése: a magas izomerővel rendelkező egyéneknél 26%-kal kisebb valószínűséggel alakultak ki neurodegeneratív betegségek, mint az alacsonyabb izomerővel rendelkezőknél.

Célzott edzések és Alzheimer-kór megelőzése

A kutatók a testösszetétel és betegségek közötti kapcsolatot részben annak tulajdonítják, hogy a vizsgálat során olyan szív- és érrendszeri problémák jelentkeztek, mint a szívbetegség és a stroke.

Song szerint a kutatás megállapításai aláhúzzák az izomerősítés és védekezés fontosságát,

vagyis azt, hogy a hasat és karokat célzó testedzéssel megakadályozhatjuk az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór vagy más degeneratív betegségek kialakulását.