A vak barlangi halak fején bizarr ízlelőbimbók nőnek

Mexikói tetra felszíni hal és Pachón vak barlanghal

Fotó: Colin Beesley

Megfigyeléseik azt mutatták, hogy az állatok életének első négy hónapjában alig volt különbség a felszíni és a barlangi halak ízlelőbimbói között, majd utóbbiaknál körülbelül öt hónapos korban jelentős változás következett be. Ekkor ízlelőbimbóik mind számukban, mind eloszlásukban növekedni kezdtek, és a szájon túl a fejre és az állra is kiterjedtek. Ez a folyamat a felnőttkorban is folytatódott, és néhány hal esetében az ízlelőbimbók száma tizennyolc hónapos kor után tovább növekedett.

Ezek a barlangi halak tizennyolc hónapnál tovább élnek a vadonban és fogságban is, ezért feltételezhető, hogy az öregedésük során folytatódik az ízlelőbimbók felhalmozódása a fejükön. A tanulmány amellett, hogy fényt derít ezekre a titokzatos halakra, szélesebb körű betekintést nyújt az evolúció és az érzékszervek fejlődésébe

– magyarázta Daniel Berning, a Cincinnati Egyetem biológusa hozzátéve, hogy ez a tanulmány utat nyitott az ízlelőbimbók és az ízlelés fejlődésével kapcsolatos jövőbeli kutatások előtt.

A tudósok szerint a több ízlelőbimbó erőteljesebb ízérzékelést biztosít a barlangi halaknak, ami valószínűleg adaptív, de még mindig sok a kérdés ezzel kapcsolatban.