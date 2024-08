Brutális jégkorszak jöhet a Földön néhány éven belül

Aggasztó közeljövő



Az északi féltekén az egyenlítő és a sarkkör közötti szárazföldi területek éghajlati viszonyaira döntő hatást gyakorol az Atlanti-óceán nagy tengeráramlási rendszere. Ez a nagy óceáni szállítószalag a karibi térségből, illetve a térítők közötti tengeri területekről meleg, trópusi eredetű víztömeget szállít az északi, magas szélességi körök vidékére, amit többé-kevésbé egyenletesen szétoszt ezen a területen. A Karib-tenger térségéből induló Golf-áramlat – az atlanti áramlási rendszer részeként – meleg víztömeget szállít az észak-amerikai kontinens keleti partvidéke mentén a Labrador-tenger és Grönland térségébe.

A Golf-áramlat "szülőhazája" a karibi térség

Fotó: Corcoran

A felszíni Golf-áramlat a hideg, nagyobb sótartalmú és sűrűségű sarkvidéki víztömeget nagyobb mélységbe kényszeríti, miközben leadja az általa elraktározott hőt. Ennek tudható be többek között, hogy Skandinávia atlanti partvidékén még a legkeményebb téli hónapok idején sem fagy be a tenger. De az is ennek az áramlási rendszernek köszönhető - a Golf-áramlat hőakkumulációja miatt -, hogy Nyugat-Európa éghajlata télen is viszonylag enyhe, kiegyenlített marad. A szaktudósok előtt már régóta ismert az észak-atlanti áramlási rendszer e rendkívül fontos hatása.

A Golf-áramlat hőtérképe

Fotó: NASA

A 19. század második felétől elkezdődő globális felmelegedés, ami az elmúlt évtizedekben jelentősen felgyorsult, már korábban is felvetette, hogy ez milyen hatással lehet a nagy atlanti áramlási rendszer stabilitására. Az erre vonatkozó modellprognózis szerint a felmelegedő tengervíz a sarkköri területeken felgyorsítja az arktikus jég olvadását. A szétterülő olvadékvíz - aminek édesvízként kisebb a sűrűsége mint a tengervízé-, az eddigiekhez képest már jóval korábban a mélybe kényszeríti a meleg vizet szállító áramlást, amely így idő előtt lehűl, és emiatt megszűnhet az a hőleadási folyamat, ami Nyugat-Európa kiegyenlített óceáni éghajlatát biztosítja.



2050 körül lesz a legvalószínűbb az atlanti áramlási rendszer összeomlása



Az új kutatás, amely az atlanti áramlási rendszer aktuális változásait vizsgálta és ami a legmodernebb technológiát vetette be az adatgyűjtéshez, nemcsak hogy megerősítette az atlanti óceáni szállítószalag összeomlásának veszélyére vonatkozó hipotézist, hanem ennek az időpontját is megjósolta, méghozzá a kutatók szerint legalább ötven százalékos valószínűséggel. A modellszámítások elvégzéséhez először is kiválasztottak egy olyan Atlanti-óceáni területet, ami ideálisnak bizonyult a cirkulációs rendszer változásainak megfigyelésére, illetve az ezzel kapcsolatos mérési adatok gyűjtésére.