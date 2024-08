Buda visszafoglalásának ünneplése

A kétévszázados évfordulóra felállított kiállítás népszerűsítéséhez, többek között, a Vasárnapi Ujság is csatlakozott. A képes közléseket tartalmazó hetilap különböző történeti értekezésekkel és összefoglalásokkal tartotta fenn érdeklődést. Így kapott helyet Göőz József tollából Buda visszafoglalásának menetét áttekintő írás. Az elhúzódó küzdelmet jelezte az, hogy még 1686. augusztus 20-án, Szent István napján „kora reggel 2000 válogatott janicsár lóháton a Zugligetben s a Szent-Pál völgyén és a sánczokon sebes vágtatva keresztül tört” be sikeresen a várba. A mindent eldöntő végső ostrom szeptember 2-án zajlott le. „Buda szerencsés visszafoglalásáért a [keresztény] sereg szept. 3-án Mátyás templomában mutatta be hálaimáját az egek urának. Később Bécsben a császár ugyanebből a czélból nagy ünnepélyt s hála isteni tiszteletet rendezett, melyen egész családjával jelen volt, s a nagyszerü esemény emlékére külön pénzt is veretett.”

A Főváros Törvényhatósága és a Magyar Történelmi Társulat közös ünnepi ülése a Vígadóban, a kép forrása: Vasárnapi Ujság, 33. (1886) 37. sz. 592., lelőhely: Arcanum

Fotó: Magyarságkutató Intézet

A visszafoglalás napját még fényesebb keretek között ünnepelték meg. 1886. szeptember 1-én a Vígadó dísztermében a Főváros Törvényhatósága és a Magyar Történelmi Társulat díszülést tartott, s amelyen Ferenc József is megjelent. Másnap, szeptember 2-án pedig emléktáblát lepleztek le a Mária Magdolna-templom oldalfalán. Később, szeptember 5-én „Él magyar, áll Buda még!” jelmondattal népünnepélyt rendeztek a Városmajorban. A kiállítás november 1-vel fejeződött be, és a záró értékelés szerint csaknem 46 000 ember keresett fel, a 8000 forintot meghaladó bevétel visszaigazolta a főváros várakozásait, a teljes kiállítási kalauzból 1827, a három kiadást is megért kisebb kalauzból 10 000 darab kelt el.