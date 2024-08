Cukros üdítők hatása: egyre aggasztóbb a helyzet a gyerekeknél

Veszélyes-e a cukros italok fogyasztása gyerekeknél?

2018-ban a gyerekek átlagosan 3,6 adag cukros italt fogyasztottak hetente, ami megdöbbentő, 22,9%-os növekedés 1990-hez képest, ráadásul ez az arány sokkal magasabb esetükben, mint a felnőttek körében – derül ki a The BMJ-ben publikált tanulmányból, amelyet amerikai, görög, kanadai és mexikói kutatók vezettek és tettek közzé a közelmúltban. A kutatás az üdítőkre, energia- és gyümölcsitalokra terjedt ki, és kizárták a 100%-os gyümölcs- és zöldségleveket, a zéró kalória tartalmú, mesterségesen édesített italokat, valamint az édesített tejet, teát és kávét is. Ezzel természetesen párhuzamosan nőtt a vizsgált időszakban a gyermekek elhízása is, amely jelenleg közel 160 millió fiatalkorút érint világszerte. „Bízom benne, hogy eredményeink megkongatják a vészharangokat a világ minden országában” – fogalmazott Dariush Mozaffarian, a tanulmány vezető szerzője, az amerikai Tufts Egyetem Food is Medicine Institute igazgatója. Nagyon magas árat kell fizetni ezért egyéni szempontból, az egyén egészsége szempontjából, nemcsak gyermekkorban, hanem hosszú távon is, ez pedig rettentően magas költségeket ró majd a társadalom számára is. – tette hozzá Dr. Berthold Koletzko, a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem gyermekgyógyász professzora, a Nemzetközi Egyetem elnöke.

A cukros üdítők hatása aggasztó: a fogyasztásuk a gyermekek körében közel negyedével nőtt három évtized alatt.

Fotó: Andrii Zastrozhnov / Shutterstock/ Andrii Zastrozhnov

Cukorral édesített italok és hosszú távú egészségügyi kockázatok

Már korábbi tanulmányok is kimutatták, hogy a cukros üdítők fogyasztása jelentős egészségügyi kockázatot jelent a fiatalok körében, hiszen fokozzák az elhízás kockázatát, ami később akár a 2-es típusú cukorbetegséghez, szívbetegséghez és bizonyos rákos megbetegedésekhez is vezethetnek.

A kutatások azt mutatták, Latin-Amerika és a Karib-térség, valamint a Közel-Kelet és Észak-Afrika jelenteti a legmagasabb fogyasztói réteget (itt 9,1 és 7,3 üdítő adagot fogyasztanak az érintettek hetente).

A cukros üdítők értékesítését is górcső alá vette a tanulmány, és úgy látják, hogy az üdítők árai csökkentek Latin-Amerikában és a Karib-térségben az 1990-es években és a 2000-es évek elején, de a közelmúltban ismét felfelé kúsztak – a kutatók szerint a változások tükrözik a régió gazdasági trendjeit és az egészséges táplálkozási kampányok megjelenését, valamint az ipar lobbitevékenységét a cukorfogyasztás visszaszorítását célzó politikák ellen az elmúlt 30 évben. „Az ún. ultrafeldolgozott élelmiszerekért felelős multinacionális vállalatok, a fiatalokat célzó marketingstratégiák, az SSB-k bevitelének korlátozására irányuló szabályozási intézkedések hiánya (vagy rossz) hatása következetesen megfigyelhető Latin-Amerikában és más javuló gazdaságú régiókban is” - vélik a kutatók.