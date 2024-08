Egy kínai hadihajó megtámadott és egyedül elzavart egy teljes amerikai hadi köteléket a Csendes-óceánon

Az új generációs romboló

A Nancsang a kikötőben

Fotó: CNR

A Nancsang a nyolchajósra tervezett Type 055 jelzésű oszztály első tagja. Szakértők szerint ez a hajóosztály már negyedik generációsnak számít. A 13 ezer tonna vízkiszorítású romboló a repülőgép-hordozókat és az orosz Kirov-osztályt leszámítva a világ legnagyobb felszíni hadihajói. Az amerikai flotta ezért nem rombolónak, hanem cirkálónak minősíti az ilyen méretű hajókat.

Azt a nyugati szakértők is elismerik, hogy a Nancsang – a hivatalos kínai propaganda túlzásait félretéve is – valóban új képességeket jelent az ázsiai nagyhatalom számára. Egy név nélkül nyilatkozó szakértő azt mondta a Global Times c. lapnak, a romboló feladata kipróbálni a legújabb berendezéseket és taktikai eljárásokat, ezért a hajó szinte „keresi” azokat a helyzeteket, amelyekben tesztelhetik a legénységet, a támadó és védelmi rendszereket.

A rombolót 13 centis, automatikus lövegekkel is felszerelték

Fotó: chinamil.com

Si Hong, a Haditengerészeti fegyverek c. kínai szakfolyóirat főszerkesztője pedig azt hangsúlyozza, hogy a Nancsang nem csak védelmezheti a kínai anyahajókat, hanem önállóan is vezethet ha4rcssoportokat, bárhol a világban.

Nyugati vélemények szerint a Type 055 megfelel az amerikai Ticonderoga cirkálók és a Zumwalt rombolók keverékének. Összesen 128 függőleges rakétaindító állvánnyal rendelkezik, ezeket a hajótestbe építették be, a fedélzet alá. A hordozható fegyverek hajók, tengeralattjárók és szárazföldi célponok elleni rakéták. A légvédelmét három rakétatípus látja el. A nemzetközi szaksajtó biztosra veszi, hogy a rombolóról indíthatók lesznek majd az ún. endo-atmoszferikus, hiperszonikus rakéták is, amelyek Kína, Oroszország és Észak-Koreai is gőzerővel dolgozik. Ezek végig a légkörben haladnak, ellentétben a kiismerhető pályájú ballisztikus rakétákkal, ezért sokkal nehezebb felkészülni az elhárításukra.