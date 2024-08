Az elnök, aki szerint a gazdagoknak kötelességük kiállni az elesettek mellett

Herbert C. Hoover elnöki portréja 1928-ból

Fotó: Library of Congress

Népszerűségét jól mutatja, hogy az 1920-as elnökválasztáson a republikánus és a demokrata párt is felkérte jelöltnek, de ekkor még elzárkózott ettől. Kormányzati szerepet azonban vállalt: 1921 és 1928 között Warren Harding és Calvin Coolidge kabinetjében is kereskedelmi miniszterként tevékenykedett. Hoover átszervezte minisztériumát, eltörölte a tizenkét órás munkaidőt, fejlesztette a közlekedést, javítani igyekezett a közoktatás és az egészségügy színvonalán. Támogatta az ipart, ösztönözte a rádiótechnika elterjedését, környezetvédelmi intézkedéseket is hozott.

Az 1920-as évek egyik legnépszerűbb amerikai politikusa 1928-ban elvállalta a republikánus párt elnökjelöltségét – ez volt az első választott tisztség, amelyet megpályázott – és elsöprő győzelmet aratott.

Alig pár hónapja volt hivatalban, mikor 1929 októberében összeomlott a New York-i tőzsde és kezdetét vette a gazdasági világválság. Hoover neveltetéséből, vallási meggyőződéséből és saját élettapasztalatából kiindulva úgy vélte: a gazdagoknak kötelességük kiállni az elesettek mellett és minden lehetséges módon segíteni felemelkedésüket, de az államnak ilyen jellegű feladata nincs. Emellett abban bízott, hogy a válság rövid lesz és a gazdaság magától is talpra fog állni, ezért hozott ugyan gazdaságélénkítő intézkedéseket, de a szövetségi szintű beavatkozástól elzárkózott.

Minden esélyét elvesztette egy következő elnöki ciklusra

Ellenezte, hogy a mindenüket elvesztett, a köznyelvben Hooverville-nek nevezett nyomortelepeken tengődő milliókat közvetlenül segítsék, szerinte ezt csak helyi szinten és önkéntes alapon kellett megtenni: „a kincstár kifosztásával nem lehet elérni a jólétet” - mondta 1930-ban. A válság azonban elhúzódott és egyre mélyült, Hoover pedig ezzel együtt lett egyre népszerűtlenebb.

A sajtóban a nép szenvedése iránt érzéketlennek ábrázolták, a demokraták minden rosszért őt tették felelőssé, és miután 1932-ben szétverette a segélyért demonstráló első világháborús veteránok tüntetését, minden esélyét elvesztette egy következő elnöki ciklusra.