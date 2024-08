Már Európában is megjelent a halálos vírus

Közép és Kelet-Afrikában egyre több helyen okoz megbetegedést a veszélyes vírus



A svéd közegészségügyi hivatal közleménye szerint az érintett személy Afrika egyik olyan területén való tartózkodása során kapta el a betegséget, amit jelenleg a majomhimlő 1-es típusú vírusa általi fertőzött területként tartanak nyilván. A hír néhány órával azután érkezett, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, az Afrika egyes részein kitört majomhimlő-járvány ma már nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek számít – írja a BBC.

Poxvírusok elektronmikroszkópos képe

Fotó: Wikimedia Commons/Emerging Infectious Diseases Journal, Volume 1

Eddig már legalább 450 ember halt meg a nemrég kitört járványban a Kongói Demokratikus Köztársaságban,

és a betegség azóta Közép- és Kelet-Afrika egyes területeire is átterjedt. Az úgynevezett Mpox- fertőzés, amit majomhimlőként is említenek, elsősorban testi kapcsolat útján, például szex, bőrkontaktus – ilyen lehet a kézfogás vagy a csók-, valamint egy másik fertőzött személyhez közeli beszélgetés során belégzés útján terjed. A majomhimlő-fertőzés influenzaszerű tünetekkel jár, és jellegzetes bőrelváltozásokat okoz, ami akár végzetessé is válhat; 100 esetből ugyanis átlagosan négy-hat fertőzés vezet halálhoz.



Különösen veszélyes lehet a gyerekekre



Kétféle majomhimlő-vírus létezik, az 1. és a 2. törzsbe tartozó. A 2-es törzsbeli vírus 2022-ben okozott már közegészségügyi vészhelyzetet, de a betegség lefolyása viszonylag enyhe volt. A Svédországban most azonosított új kórokozó, az 1. törzsbe tartozó vírus a közegészségügyi hivatal véleménye szerint viszont összefüggésbe hozható "a betegség súlyosabb lefolyású esetszámainak növekedésével és a magasabb halálozási arányokkal".

A majomhimlő vírust először 1959-ben azonosították makákó majmokon

Fotó: Wikimedia Commons/Charles J Sharp/Sharp Photography, sharpphotography

A járványügyi szakértők azt mondják, hogy az 1. vírustörzsbe tartozó kórokozó gyakrabban terjed a háztartásokon belüli szoros kapcsolatokon keresztül, és különösen gyakran gyermekek között, míg az enyhébb változat főként szexuális érintkezés útján terjedhet. A majomhimlő fertőzőbetegséget okozó dupla szálú DNS-t tartalmazó vírus a Poxviridae család orthopoxvírus nemzetségébe tartozik.

A vírus eredendően zoonózis útján, állatról, majmokról terjedt át az emberre.

A betegség lefolyása kettő és négy hét közötti, emberen a fertőzés magas lázzal, a nyirokcsomók duzzanatával és jellegzetes hólyagos bőrelváltozással jár.