Ezért íródnak a törvények olyan érthetetlen stílusban

Egy, a héten a Nemzeti Tudományos Akadémia Kiadványa (Proceedings of the National Academy of Sciences ) magazinban megjelent tanulmányban a kutatók azt találták, hogy még a nem-ügyvédek is használják ezt a fajta nyelvet, amikor arra kérik őket, hogy írjanak törvényeket.

Edward Gibson, a Massachusettsi Műszaki Egyetem professzora, a tanulmány egyik szerzője azt mondja, hogy úgy tűnik, az emberek tudják, hogy van egy implicit szabály, hogy a törvényeknek így kell hangzaniuk, és ilyen módon írják őket.

Jogi varázsige alkotása

Gibson kutatócsoportja egy 2022-es tanulmányban jogi szerződéseket elemzett, melyek összesen 3.5 millió szóból álltak és összehasonlították más írásfajtákkal, mozi forgatókönyvekkel, újságcikkekkel, és akadémiai dolgozatokkal. Az analízis kimutatta, hogy a jogi dokumentumokban hosszú definíciók vannak a mondatok közepébe illesztve – ez az úgynevezett „közép beágyazás”. A nyelvészek korábban már megállapították, hogy ez a fajta szerkezet sokkal nehezebben érthetővé teszi a szöveget.

A jogi szakszöveg valahogy kifejlesztette ezt a tendenciát, hogy struktúrákat helyezzen más struktúrákba, olyan módon, ami az emberi nyelvekre nem jellemző.

Az ügyvédek általában jobb szeretik a dokumentumok egyszerű angol verzióját, és úgy értékelték ezeket a verziókat, hogy ugyanúgy alkalmazhatók, mint a hagyományos jogi dokumentumok. Egy 2023-ban publikált tanulmányban a kutatók felfedezték, hogy a jogi szakszöveg az ügyvédek számára is megnehezíti a megértést.

Az ügyvédek nem szeretik, a laikusok nem szeretik, így a jelenlegi dolgozat értelme az volt, hogy megpróbáljanak rájönni, miért ily módon íródnak a dokumentumok? Az ügyvédek a jogi szakszöveget nehezen kezelhetőnek és komplikáltnak találják.

A kutatóknak van néhány hipotézise, hogy a jogi szakszöveg miért ilyen elterjedt? Az egyik a „másol és szerkeszt” hipotézis, ami szerint a jogi dokumentumok egy egyszerű premisszával kezdődnek, aztán plusz információk és definíciók vannak a más létező mondatokba illesztve, komplex közép-beágyazott mondatokat hozva létre. A kutatók úgy vélték, hogy valószínűleg az történik, hogy az ember elkezdi egy kezdeti piszkozattal, ami egyszerű, aztán később úgy gondolja, hogy ezt a többi tényezőt is bele akarja foglalni és sokkal egyszerűbb azt a meglévő törvénycikk közepébe beágyazni.