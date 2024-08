Döbbenetes felfedezés a Marson, ez mindent megváltoztat

Műholdkép a Jezero-kráterről. A felvételen jól látható egy folyami deltatorkolat nyoma

Fotó: NASA/JPL-Caltech/ASU

A felszíni formációk között számos olyan alakzatot azonosítottak, amiket bizonyíthatón a folyó víz vájt ki egykor, de az egykori folyódelták és kiterjedt tómedrek is azt bizonyítják, hogy a távoli múltban a folyékony víz fontos szerepet játszott a Mars topográfiájának alakításában. A víz mintegy hárommilliárd éve tűnt el a Mars felszínérő, ami azóta vált kietlen sziklás pusztasággá.

A múltbeli marsi óceán tudományos rekonstrukciója

Fotó: NASA

Amikor a Mars elvesztette a mainál jóval sűrűbb egykori atmoszféráját, a felszíni vizek is eltűntek. Manga professzor szerint itt a Földön "vizünk nagy része a föld alatt van, és nincs ok arra, hogy ez ne így legyen a Marson is".

Egyelőre azonban nincs örömre oka a Mars gyarmatosítására készülőknek

Noha a Mars InSight Lander műszerei csak a szonda alatti mélyrétegekből érkező rengések detektálására voltak alkalmasak - amelyek egyértelműen a víz jelenlétére utalnak-, de a kutatók arra számítanak, hogy hasonló kiterjedt víztározók lehetnek az egész bolygó mélyén. Ha ez a helyzet, akkor pedig a becsléseik szerint annyi folyékony víz lehet a Mars mélyén,

ami elegendő lenne arra, hogy 800 méteres vízréteggel borítsa el a vörös bolygó felszínét.

A tudósok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy ez az imponáló mennyiségű vízkészlet egyelőre mégsem számíthat jó hírnek a Mars gyarmatosítására készülők számára.

Részlet a Mars déli pólusát takaró pólussapkáról

Fotó: ESA/NASA/JPL-Caltech

- Ezek a víztározók 10-20 kilométer mélyen vannak a Mars sziklás felszíne alatt- magyarázza Michael Manga. - "Tíz kilométer mély lyukat fúrni a Marson pedig még [Elon] Musk számára is nehéz feladat lenne" – fűzte hozzá a professzor. A Mars kérgében felfedezett tetemes víztömeg új lehetőséget jelent a feltételezett marsi élet kutatásában is. "Folyékony víz nélkül nincs élet" - mondja Manga professzor. "Tehát ha vannak lakható környezetek a Marson, azok most mélyen a felszín alatt lehetnek."