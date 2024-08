Egyre közelebb a csontokat is feloldó mélytengeri halálzóna

A furcsa óceáni „halálzóna”, ami elemészti a csontokat



A világtenger nagyobb mélységeiben az igen magas környezeti nyomás és a fagyponthoz közeli alacsony hőmérséklet megváltoztatja a tengervíz kemizmusát, ami miatt az óceán 3500-4000 méteres mélységtartományában a tengervíz savas kémhatásúvá válik. Az oceanográfusok ezt hívják karbonát-kompenzációs határvonalnak. A savas kémhatásúvá váló mélységi vizek elemésztik a tengerfenékre süllyedt csontokat, illetve az elpusztult külső vázas élőlények héjait. Azt például, hogy az 1912. április 15-én hajnalban elsüllyedt híres óceánjáró, a Titanic roncsai között nem lehet emberi maradványokat találni, szintén a karbonát-kompenzációs zóna eme hatására vezethetjük vissza: a legendás luxusgőzös roncsai ugyanis a karbonát-kompenzációs határvonal alatt, több mint 3 800 méter mélyen fekszenek.

A Titanic roncsa 3 861 méter mélyen fekszik az észak-atlanti fenéksíkságon

Fotó: Atlantic Productions/Magellan

A karbonát-kompenzációs mélység savas környezeti viszonyai teljesen más okra vezethetők vissza, mint a felszíni vizek utóbbi évtizedekben tapasztalt elsavasodása. Amíg utóbbinál a megnövekedett légköri szén-dioxid fokozott elnyelése vezet a növekvő savasodáshoz, az előbbinél a nagy nyomás és az alacsony hőmérséklet. A vízoszlop hidrosztatikus nyomása tíz méterenként egy atmoszférával (at) növekszik. Négyezer méter mélyen ennek megfelelően a környezeti nyomás már 400 at, a hőmérséklet pedig stabilan + 2,5 – +3 Celsius-fok körüli. Ez az a környezet, ahol az említett két tényező miatt a víz is savasabbá válik. (A nagyjából 3 000-3 500 métertől kezdőd állandó vízhőmérséklet egyedül a mélység függvénye; az egyenlítő térségében ezeken a mélységeken ugyanolyan hideg a víz, mint a sarkkörök vidékén.)

Ezer méternél nagyobb mélységben már nincs természetes fény

Fotó: AFP/NEKTON/Ho

E két eltérő okú savasodási folyamat azonban összefügg egymással, pontosabban e savas zónák „elindultak” egymás felé, mert amíg a növekvő szén-dioxid-koncentráció miatt az óceán felszíni víztömegének csökken a pH-ja, vagyis kiterjedtebbé válnak az elsavasodó a felszíni vizek , addig a karbonát-kompenzációs mélység is elkezdett felfelé terjeszkedni.



Folyamatosan emelkedik a zónahatár, és egyelőre megállíthatatlannak látszik a terjeszkedése