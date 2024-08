Gyilkos vírus terjed, influenzaszerű tünetekkel kezdődik

A gyakran „tripla E-nek” is nevezett kórokozó által okozott betegség viszonylag ritkán fordul elő, az Egyesült Államokban évente átlagosan 11 esetet dokumentálnak. A potenciálisan halálos vírus fő terjesztője a Culiseta melanura nevű szúnyogfaj, de a kórokozó időnként madarakban is megbújhat.

A halálos vírust szúnyogok terjesztik

Fotó: Science Photo Library via AFP

Más szúnyogfajokba is átkerülhet a halálos vírus

A C. melanura ritkán támad emberre, de alkalmanként átadhatja a vírust más szúnyogfajoknak, például az Aedes nemzetségbe tartozó vérszívóknak. Utóbbiak már jóval gyakrabban csípik az embert és hatékonyabban terjeszthetik a vírust - írja az IFL Science.

Az EEE-vel fertőzött emberek többségénél nem jelentkeznek tünetek. Akiknél igen, azoknál influenzaszerű, illetve neurológiai tünetegyüttes fordulhat elő. Enyhébb esetben a betegség egy-két hétig tart, és lázzal, hidegrázással, valamint ízületi fájdalommal jár.

A betegség neurológiai formája sokkal súlyosabb, és agyhártyagyulladással, agyvelőgyulladással, rohamokkal, viselkedésbeli változásokkal járhat, az érintett pedig kómába is eshet.

A fertőzöttek nagyjából 30 százaléka meghal, akik pedig túlélik a vírust, általában maradandó fizikai vagy neurológiai károsodással néznek szembe.

Jelenleg sem kezelés, sem vakcina nem létezik a betegségre és főleg a 15 év alatti fiatalok, illetve az 50 év feletti idősebbek számítanak fokozottan veszélyeztetettnek.

Már több helyen is felbukkant a halálos vírus az Egyesült Államokban

A New Hampshire-ben meghalt személy Hampstead városából származott. Az állam Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának közleménye szerint súlyos központi idegrendszeri betegség alakult ki nála, miután pozitív lett a vírus kimutatására használt tesztje, és nem sokkal később a kórházban belehalt a fertőzésbe. A vírust ezen a nyáron New Hampshire-ben egy lóban és szúnyogokban is kimutatták. A szomszédos Massachusetts államban a közelmúltban egy idős férfi és egy ló is megfertőződött EEE-vel, így a hatóságok fokozott készültségben vannak. Emellett Vermont államban is fertőzött szúnyogokról érkeztek bejelentések.