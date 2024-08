Idén is felvettük a kesztyűt az inváziós bíbor nebáncsvirág ellen! Szó szerint.

Mi a „baj” a bíbor nebáncsvirággal?

Európába dísznövényként, illetve mézelő növényként hurcolták be, eredetileg a Nyugat-Himalája mérsékelt, csapadékos éghajlatú térségeiben és Kelet-Indiában őshonos. Sűrű állományokat képez; allelopátiás hatása is ismert, mely révén elnyomja az eredeti lágyszárú növényzetet, teljesen átformálva az érintett ökoszisztémát. A természetközeli ártéri erdők spontán regenerálódását, megújulását és a szabályozott vízfolyások mesterséges rehabilitációját is akadályozza.

A szóban forgó növény / Fotó: Hák Flóra

Fotó: Hák Flóra / Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Önkéntes akció

A Csernely-patak bíbor nebáncsvirág mentesítésének érdekében Uppony község határában a tavalyi évhez hasonlóan idén is önkéntes napokat hirdettünk meg, ahol szívesen vettük segítőkész természetbarátok csatlakozását. A segítséget látogatóhelyeinken beváltható családi belépőkkel háláltuk meg.

„Mi lesz a méhekkel?” – tették fel hozzászólás formájában a kérdést a közösségi oldalunkon. Önkéntes akciónk kiírása ugyanis rengeteg embert elért az interneten. Az özönfajok problémájával kapcsolatos téma megismertetése, a természetvédelem iránt érzékeny felhasználók felé való kommunikálása éppoly fontos volt számunkra az önkéntes akció kiírása során, mint maga a vállalkozó szellemű emberek segítsége. Több hozzászólást, visszajelzést kaptunk a felületeinken a bíbor nebáncsvirág irtásával kapcsolatban, melyek olvasása során örömmel tapasztaltuk, hogy sokak felé sikerült a témában új információkat közölnünk.

Bár valóban számos rovarfaj látogatja e növény virágát, beporzóinkért azonban nem kell a bíbor nebáncsvirág vonatkozásában aggódnunk. Boldogan végeznék a dolgukat kizárólag az őshonos növények kínálta lehetőségek közt is, ezen inváziós növényfaj nélkül. Fontos megértenünk ugyanis, hogy az idegenhonos fajok jelentős károkat okoznak.

Agresszív terjedésükkel képesek új termőhelyeken megtelepedni és tért hódítani, veszélyeztetve ezáltal az őshonos életközösségek törékeny ökológiai egyensúlyát, valamint szerteágazó gazdasági- és esetenként humán egészségügyi kockázatot is jelenthetnek!

A Csernely-patak gyönyörű szakaszán a fokozottan védett természetvédelmi területen igenis kiábrándító a bíbor nebáncsvirág „mező” látványa” a vízfolyás menti kisebb tisztásokon, mely elnyom minden ott megtelepedni kívánó lágyszárút. E nagy termetű növény ugyanis sűrű állományával és nagy mennyiségével, nehezen bomló avarjával gátolja a honos fajok felújulását.