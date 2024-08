Így növekszik az ökoszisztéma a gleccserek visszahúzódásával és a jégtakaró olvadásával

Ahogy a globális hőmérséklet évről évre lassan kúsznak felfelé, a világ gleccserei visszahúzódnak. Ezek a jégfolyók és még a Grönlandot és az Antarktiszt borító nagyobb jégtakarók is olvadnak – és az olvadás gyorsul. A gleccsereken és a jégtakarókon csak kevés faj él, a jégférgektől a hóbolhákig és hóalgákig. Amikor a jég olvad, ezeknek a fajoknak a jéggel együtt vissza kell húzódnia. De mi történik azokkal a területekkel, ahonnan a gleccserek eltűnnek? Beköltözik-e az élet? - Erről számol be Levan Tielidze, az ausztrál Monash Egyetem munkatársa a The Conversation magazinban.

Levan Tielidze nemzetközi kutatócsapata az utóbbi évtizedet azzal töltötte, hogy vizsgálta mi történik az újonnan kitakart talajjal, ahogy a gleccser hátrál feljebb a hegyi tartományokba. Nyomon követték, mi történik 46 visszahúzódó gleccserrel: a Himalájától az Andokig, az északi-sarki Svalbard szigetcsoporttól Új-Zélandig, és még a Mexikóban lévő trópusi gleccsereket is nyomon követték. Azt találták, hogy az élet gyorsan kolonizálja ezeket az új élőhelyeket, a mikroorganizmusoktól a szívós zuzmókig és mohákig, a pionír fajokig, mint például a füvek. Több növény érkezik – és aztán őket követően jönnek az állatok. Idővel látták, ahogyan új ökoszisztémák bukkantak fel. A kutatók talajmintát vesznek az egykor gleccser borította talajból Norvégiában a Svalbard-félszigeten.

Fotó: Francesco Ficetola, / The Conversation Az élet utat talál Amikor egy gleccser olvad, amit maga mögött hagy, az puszta szikla és üledék kopár vidéke. Idővel ezek a területek fokozatosan egy komplex és diverz posztglaciális ökoszisztémává alakulnak. A kutatók tudni akarták, hogy ez hogyan történik, milyen hosszú ideig tart, és hogy az élet hogy áll neki kolonizálni az új élőhelyet. Körülbelül a 14. és 19. század között a világ a kis jégkorszak időszakát élte: ez a periódus egy mérsékelt hűlési időszak volt, ami főleg az északi féltekére volt hatással. Ebben az időszakban sok gleccser kiterjedt. A késői 19. századtól az emberi tevékenységek – különösen a fosszilis tüzelőanyagok égetése – kezdett egyre több hőt csapdába ejteni és melegíteni a bolygót, először lassan, de mostanra gyorsulva.

A kutatók csak olyan gleccsereket választottak, amiknél pontosan tudták, hogy mikor kezdtek visszahúzódni. Ehhez adatforrások sorát használták, köztük topográfiai térképeket, terep méréseket, fotókat, festményeket, távoli képalkotást és terep adatokat. A csapat a világ sok részét lefedte, de kevés mintát vettek a sarki régiókban. A 46 gleccserből származó több, mint 1.200 talajmintát gyűjtöttek és laboratóriumban elemezték, hogy nyomon kövessék melyik faj és mikor érkezett. Elemezték a talaj tulajdonságokat és tápanyagokat és a növények általi szénbefogás bizonyítékát. Alkalmaztak környezeti DNS mintavételi technikát is, hogy megragadják az állatfajok által hagyott DNS nyomokat, hogy felmérjék a helyi biodiverzitást. Így aztán a fajok érkezésével tudtak hivatkozni melyik gleccser mikor kezdett visszahúzódni.

A kutatók ökoszisztéma formáció meglepően széles körű mintázatát találták. Először a mikroorganizmusok, aztán a zuzmók és a mohák, és aztán a komplexebb növények és állatok érkeznek. A fotón egy virágzó növény látható Izland újonnan jégmentes részein, 2019-ben.

Fotó: The Conversation Az első érkező életformák a legkisebbek voltak. Mikroorganizmusok, mint például a baktériumok, protiszták (egysejtűek) és algák kolonizálták a talajt. Ezek a kis életformák meglepően gazdag közösségeket alkotnak egymaguk. Körülbelül egy évtizedig tartó mikroorganizmusok általi kolonizáció után érkeztek a nagyobb fajok. Vannak mikroorganizmusok, melyek más fajok számára elérhető ásványokat alkotnak a sziklákban. Aztán jönnek a szívós pionír fajok, mint például a zuzmók, mohák, és füvek, melyek képesek tolerálni a kemény körülményeket. Még ha a jég el is tűnt, ezek a területek még mindig nagyon szelesek és hidegek. Miután a pionír fajok növekednek és meghalnak, szerves anyagot hagynak hátra. Ez fokozatosan gazdagítja a vékony termőföldet. Amikor van elegendő szerves anyag, több komplex növény tud gyökeret verni. A nagyobb állatok érkeznek utoljára, mivel a növényevőknek virágzó növény közösségekre van szükségük a túléléshez és a ragadozóknak préda állatokra van szükségük a táplálkozáshoz. Hogyan hoznak létre ökoszisztémákat a különböző fajok?

Az ökoszisztémák lehetnek nagyon egyszerűek és nagyon komplexek is. Például az Északi-sark jégmentes részein az ökoszisztémát a mohák és a szívós medveállatka és ugróvillás fajok dominálják. Miután a jég visszahúzódott, az antarktiszi moha beköltözött. A fótó 2024-ben készült Watson Bluffon, a tengerre néző sziklás területen, az Északi-sark keleti részén fekvő Dávid-szigeten.

Fotó: Levan Tielidze / The Conversation Mi teszi az ökoszisztémákat komplexebbé?

Ahogy a kutatás mutatja, a legfontosabb jellemző az idő, nem a fajok interakciója. Az idő múlásával valószínűleg több új faj kolonizálja ezeket a posztglaciális vidékeket. De az organizmusok közti interakciók azok, amik az ökoszisztémákat működtetik. A mikroorganizmusok gyakran segítik a pionír növényeket azzal, hogy felgyorsítják a termékeny termőtalajok fejlődését. Hogyan? A baktériumok és a gombák lebontják a holt növényekből származó szerves anyagot egyszerűbb vegyületekké. Ez a folyamat humuszt hoz létre, ami a termőtalaj egy gazdag, termékeny összetevője, ami javítja a struktúráját és tápanyagtartalmát. Erre a növények új élőhelyet és táplálékforrásokat hoznak létre az állatok számára. Az állatok elkezdenek egymással kölcsönhatásba lépni a predátor-préda kapcsolaton keresztül, mint például a sarki rókák és a nyulak, vagy mint ökoszisztéma mérnökök, mint például a földigiliszták, akik több állatnak egyengetik az útját azzal, hogy elfogyasztják a holt növényi anyagot és javítják a tápanyag elérhetőséget a termőtalajban.

Még a látszólag kopár környezetekben is az a mód, ahogyan az organizmusok kölcsönhatnak egymással és a környezetükkel, rendkívül komplex és gazdag. (Forrás: The Conversation: https://theconversation.com/)

