Kínában komoly lépéseket tettek az új, halálos vírus miatt

Kínában a következő hat hónapban

mindenkit meg fognak vizsgálni, aki a majomhimlővel érintett országból érkezik, vagy kapcsolatba kerülhetett majomhimlős beteggel, illetve a megbetegedés tüneteit mutatja.

A bejelentéskor azonnali hatállyal életbe léptetett rendelkezés szerint a majomhimlővel érintett térségekből érkező járműveket és onnan behozott termékeket fertőtlenítik.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock/NewJadsada

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán jelentett be globális közegészségügyi veszélyhelyzetet a majomhimlő új afrikai variánsa miatt, amely a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ugandában, Ruandában, Burundiban és Kenyában is megjelent. Az új vírusvariáns a WHO szerint fertőzőképesebb, mint a korábbiak, és súlyosabb megbetegedést is okozhat.

Csütörtökön Svédországból jelentették az Mpox-Klade I vírusváltozat első megerősített, Afrikán kívüli esetét.

Ahogyan azt korábban megírtuk, a majomhimlő terjedése miatt a WHO 2022 júliusában egyszer már elrendelt globális veszélyhelyzetet, de azt 10 hónap után feloldotta. A szervezet meglátása szerint a fertőző betegség ismét elterjedhet, és több országban is egészségügyi kockázattá válhat. Szerdán ismét vászhelyzetet hirdettek. A veszélyhelyzet kihirdetésének célja mindenekelőtt figyelmeztetni az egyes országok hatóságait, hogy készüljenek fel a járvány esetleges kitörésére.

Tegnap, a svéd közegészségügyi hivatal közleménye szerint először azonosították az afrikai kontinensen kívül a majomhimlő-fertőzés új változatát. Az érintett személy Afrika egyik olyan területén való tartózkodása során kapta el a betegséget, amit jelenleg a majomhimlő 1-es típusú vírusa általi fertőzött területként tartanak nyilván. Eddig már legalább 450 ember halt meg a nemrég kitört járványban a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a betegség azóta Közép- és Kelet-Afrika egyes területeire is átterjedt.

Afikában két napja hirdettek vészhelyzetet a majomhimlő rendkívül gyors terjedése miatt. Jean Kaseya, az afrikai járványügyi központ vezetője arra figyelmeztetett, hogy a betegség elszabadulhat, ha nem tesznek azonnali lépéseket a megfékezésére.