A királynő, aki megteremtette az angol teakultuszt

Oldenburgi György cumberlandi herceg és Anna királynő

Fotó: Wikimedia Commons/Charles Boit

Anna uralkodását végigkísérte az 1701-ben kitört spanyol örökösödési háború. Az angol csapatok főparancsnoka John Churchill, Marlborough hercege volt, akinek pozícióját az udvarban nemcsak a hadi sikerek alapozták meg, hanem az is, hogy felesége, Sarah Churchill a királynő legjobb barátnője volt, aki óriási informális befolyásra tett szert (egyesek leszbikus kapcsolatot is valószínűsítettek kettejük között). A hercegnő azonban túlságosan elbízta magát és egyre többször keveredett nyilvánosan is vitába a királynővel, s viszonyuk annyira megromlott, hogy 1710-ben elvesztette hivatalait az udvarban.

Anna új kegyence Abigail Masham (Sarah Churchill szegény unokatestvére, akit ő mutatott be az udvarban) lett, ezzel pedig politikai irányváltás is kezdődött:

a háborút pártoló whigek helyett felerősödött az új kedvenccel közeli kapcsolatot ápoló toryk befolyása, akik béketárgyalásokat kezdtek. A háborút lezáró 1713-as utrechti békéből Nagy-Britannia a legerősebb tengeri hatalomként került ki, megkapta az amerikai francia gyarmatok egy részét, Spanyolországtól megszerezte a stratégiai fontosságú Gibraltárt és hozzájutott a rabszolga-kereskedelem monopóliumához is.

Megteremtette az angol teakultuszt

Az élete végén köszvénnyel is küszködő Anna ekkor már járni is nehezen tudott, fájdalmai miatt egyre gyakrabban nézett a pohár mélyére, így alattvalói a kevéssé tiszteletteljes Brandy Nagyiként emlegették. Az orvosok a korban szokásos eszközökkel, érvágással, katéterezéssel próbálták gyógyítani, nem sok sikerrel: a királynő 1714. július 31-én a Kensington palotában halt meg.

Utóda a trónon az 1701-es trónöröklési törvény értelmében a protestáns I. György hannoveri választófejedelem lett.