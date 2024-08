Legázolta a tengeralattjárót, aztán elsüllyedt

A romboló gépészei végül addig küzdöttek, amíg teljes gőzt adtak és így sikerült levonszolni a hajót az U-bootról. Hutchins kapitány a beömlő víz láttán tudta, hogy súlyosan megsérült az öreg romboló is. Az elülső kazánházban nyakig érő, jeges vízben dolgoztak a fűtők, de a kárelhárító csapat jól dolgozott, és átmenetileg megállította a vízbetörést.

A német tengeralattjárón ekkor már 35 halott volt. A két hajó eltávolodott egymástól, de Hopmann kapitány úgy manőverezett, hogy a Borie továbbra se tudja használni a nagyobb lövegeit. A romboló és az U-boot körben fogócskázott egymással, és amikor már épp sikerült volna célba venni az amerikai ágyúkkal, a német tengeralattjáró szűkítette a kört, és megint lehetetlen lett a lövés. Az amerikai kapitány közben észrevette, hogy az U-405 torpedót készül kilőni rá, és ekkor lekapcsoltatta a reflektort, majd később maga is torpedót lőtt ki a búvárhajóra, de az nem talált.

A csata akkor fejeződött be, amikor a romboló végre párhuzamosan tudott haladni az U-boottal, és két vízibombát dobott rá, amelyek kis mélységen robbantak, közvetlenül a tengeralattjáró tornya mellett. Ráadásul végre a 4 hüvelykes ágyúk is célba tudták venni az U-405-öt, és két lövedék el is találta a tatját, ahol a gépház volt.

A fotón a német legénység álcahálót borí a tengeralattjáróra. Az U-405 minden matróza meghalt a Borie elleni csatában

A német hajó ekkor megállt. Kb. 15 tengerész jelent meg a fedélzeten, akik integettek és jelzőpisztollyal színes rakétákat lőttek fel, így mutatták, hogy megadják magukat. Az amerikai parancsnok tüzet szüntess-t vezényelt, mire a német matrózok beszálltak a gumitutajaikba. Ahogy mellettük elsüllyedt a tengeralattjáró, és az amerikaiak a német legénység felvételére készültek, a mentőtutajokból továbbra is lőtték a sötét égre a jelzőrakétákat. Miért csinálják ezt?