68-an meghaltak, amikor lezuhant a rettegett repülőgép

Az illusztráció megmutatja, hogy teljesen átfordul a zuhanó gép

Fotó: Tailstrike

Aztán a pilóták visszanyerték az uralmukat a megbokrosodott gép felett. A zuhanás megállt, és szinte vízszintesek voltak a szárnyak. Már épp fellélegeztek volna a rettegő utasok, amikor a pilóták visszakapcsolták a robotpilótát, mire újrakezdődött a pokoli hullámvasút. Az adatrögzítő azt mutatta a vizsgálóknak, hogy 15:58:45-kor a gép teljesen átfordult a hossztengelye körül. 15:58:55-kor az ATR már közel 700 kilométer per óra sebességgel zuhant egyenesen a föld felé, a gyorsulása pedig 3,6 G volt. A kapitány végig nyugodt volt. Ezt mondta az elsőtisztnek:

Óvatosan emeld ki.

Erre azonban már nem volt idő. A gép laposan egy szójatáblába csapódott Roselawn mellett. Mindenki meghalt a fedélzeten.

Az alábbi animáció a baleseti vizsgálati anyaghoz készült, a hangfelvételen a pilótákat lehet hallani:

A jegesedésre terelődik a gyanú

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület szakemberei azonnal megkezdték a vizsgálatot. A vizsgálók megállapították, hogy a műszerek hibátlanul működtek, és azt is, hogy nem keletkezett olyan műszaki hiba a gépben, amely a katasztrófát okozhatta volna. Ellenőrizték az irányítók munkáját is, de azt is rendben találták. Mi okozta akkor a tragédiát?

A következő lépés az időjárás vizsgálata volt. A megkérdezett pilóták többsége arról számolt be, hogy ebben az időben, leszállásra várva, jegesedett a repülőgépük. Ez áttörést jelentett a vizsgálatban, mondja Marcia Politovich atmoszféra-kutató.

A repülőgép azért képes repülni, mert az egyenletes légáramlás felhajtóerőt hoz létre a szárnyán. Ha a szárny teteje nem sima, mert pl. egyenetlen jégdarabok vannak rajta, a légáramlás megtörik, ezért csökken a felhajtóerő. A jég a kormányzást is akadályozza, mindezekért pedig nagyon veszélyes a repülésben.

A nagy sugárhajtású gépek jégtelenítő rendszere eleve sokkal nagyobb teljesítményű, ráadásul a gépek a felhők, tehát a jegesedési zóna fölött repülnek, de az ATR erre nem képes. A jellemző utazómagasság 6 ezer méter körül van. Marcia Politovich szerint ez fokozott veszélynek teszi ki a kisebb turbóprop gépeket.

Több időt töltenek a jegesedési zónában, mint a sugárhajtású gépek. Emiatt hamarabb jegesedhet, és jóval kisebb a teljesítményük, hogy gyorsan elhagyhassák a veszélyes magasságot, ha baj van. Ezek kombinációja nem jó jel.

A repülőgépeken a leggyakoribb jégtelenítő rendszer elektromos fűtésű. Az ATR-eken pneumatikus rendszer működik, itt tulajdonképpen egy gumitömlőt fújnak fel a szárny elején, és ahogy ez kitágul, lepattannak róla a jégdarabok. Az alábbi videón a tömlő felfújása látható.