Újabb világjárvány jöhet a majomhimlővel az ismert magyar virológus szerint

Milyen tényezők vezettek a majomhimlő ilyen drasztikus terjedéséhez Afrikában, és miért jelent ez most különösen nagy veszélyt a világ többi részére?

Mondhatjuk, hogy a majomhimlő a magára hagyott Afrika eredménye. A feketehimlő vakcinázás a 70-es években megszűnt, de van egy mintegy 8 milliárdos emberi populáció a világon, ami fogékony a különféle himlővírusokra. A majomhimlőt nagyon régóta ismerjük, és már tizennégy éve is jelentek meg tudományos cikkek arról, hogy a közép-afrikai adatokat vizsgálva egyre nagyobb teret nyer, és mintha „betöltené” az egykori feketehimlő helyét. Jogos a kérdés, hogy mi változott meg? A válasz egyszerű: az, hogy

Közép-Afrikában regisztrálhatjuk a legnagyobb, leggigantikusabb népességrobbanást.

Na most, ezzel vált a majomhimlő endemikus területévé. Ráadásul itt élnek azok a rágcsálók, amik hordozzák ezt a vírust. Jelenleg az egyes és kettes genetikai vonalat ismerjük, amiket klád I és klád II-nek hívunk, ezek közül a második az enyhébb, legalábbis az afrikai adatok alapján. Két éve regisztráltuk az első komolyabb terjedését, amikor a nyugati országok felvásárolták a vakcinákat és leoltották a sajátjaikat. Afrikát pedig mindenki elfelejtette. Csakhogy a probléma nem szűnt meg. A vírus az elmúlt két évben brutális módon terjedt Afrikában, és éppen abban a közép-afrikai régióban, ahol a súlyosabb fertőzésről ismert egyes genetikai vonal klasszikus endemikus régióját azonosították.

Majomhimlő: még nem kell aggódnunk miatta

Fotó: Marina Demidiuk/Adobe Stock

Az elmúlt néhány évben nem figyeltünk Afrikára, de a történelemben először hirdettek itt globális egészségügyi vészhelyzetet. Ma már nemcsak az elgondolkodtató, hogy évről évre egyre több esetet regisztrálnak, hanem az is, hogy olyan országok is érintettek, ahol előtte soha volt ilyen fertőzés, most meg futótűzként terjed.

Milyen következményekkel járhat, ha ezt a járványt nem sikerül időben megfékezni?

Nyilvánvaló, hogy egyre többször fogunk olyan híreket hallani, mint most a svédektől, hogy behurcoltak egy esetet, aztán még egyet és még egyet. Megint csak a futótüzes hasonlatot tudom mondani: ha óriási tűz van valahol, akkor a kipattogó parázs akár újabb tüzeket is generálhat. Most ezt látjuk. Ráadásul sokan húzták a szájukat, és úgy gondolják, hogy az Egészségügyi Világszervezet megint pánikot kelt, de nem. A WHO egy technikai döntést hozott, ami megnyitja ilyenkor a pénzcsapokat. Ugyanúgy, mint amikor futótűz tombol Görögországban, akkor az európai országok tűzoltókat és tűzoltó repülőket küldenek, hogy segítsenek. Ugyanez történik most, csak járvánnyal.