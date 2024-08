Megoldódott a rejtély: ezért zuhant házakra a brazil repülőgép, 62 emberrel - videó!

A katasztrófáknak itt nem szakadt vége. 2002 decemberében Tajpejből szállt fel egy kargóváltozatú ATR-72 típusú gép, két pilótával a fedélzetén. Éjjel 2 óra előtt a gép épp olyan magasságban repült, mint ezúttal a brazil járat, amikor jegesedés miatt átesett, és a tengerbe zuhant. Egyik pilóta sem élte túl a becsapódást.

2010-ben az Aerocaribbean légitársaság ATR-72 gépe került erős jegesedésbe, és Kuba fölött lezuhant. Itt is 68 utas halt meg. A baleseti vizsgálat szerint pilótahiba is közrejátszott a zuhanásban, de alapvetően a jegesedés volt a fő ok.

Az UTAir gépe közvetlenül a felszállás után zuhant le jegesedés miatt

2012-ben felszállás után jegesedés miatt szinte azonnal lezuhant az orosz UTAir ATR-72-es repülőgépe Tyumenben. A 43 utas közül 33-an meghaltak. A kapitány érthetetlen módon nem kérte a folyadékos jégoldást a felszállás előtt.

Ha jegesedett a gép, miért nem kezdett azonnal ereszkedni?

A szakemberek azt a kérdést teszik fel a szakmai csevegésekben, előfordulhatott-e, hogy pl. a pilóták észlelték a jegesedést, és csak azért nem kezdtek azonnal ereszkedni, mert nem kaptak rá engedélyt. Több pilóta azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy erős jegesedés esetén az egyetlen menekülési lehetőség az azonnali gyorsítás, mert minél lassabban repül egy eljegesedett gép, annál hamarabb lezuhanhat. Gyorsítani pedig a legegyszerűbben és leghamarabb a magasság csökkentésével lehet, és később, amikor már van rá idő, jelezni kell az irányításnak, hogy a gép a súlyos jegesedés miatt elhagyta a kijelölt magasságot.

A szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy egészen 2015-ig olyan jégtelenítő berendezések voltak szabályosak, amelyek csak gyenge jegesedés esetén voltak hatásosak. 2015 után azonban már olyan jégtelenítő rendszereket kell beépíteni az új gyártmányokba, amelyek durva jegesedés esetén is annyi időt adnak a pilótáknak, hogy a gép el tudja hagyni a veszélyzónát.

Halálos veszély: lapos dugóhúzó

A tragédiát többen felvették a telefonjukkal, és ezek a videók segítik majd a baleseti vizsgálatot. A kommentelők szerint a felvételek alapján egyértelmű, hogy halálos, ún. lapos dugóhúzóba (flat spin) került a Voepass légitársaság járata. Ezt az ún. szuper átesés (super stall) vagy mély átesés okozza (deep stall), amelyet csak megelőzni lehet. Ha már bekövetkezett, lehetetlen kivezetni belőle a gépet. A halálos lánc első eleme tehát a mély átesés, a második pedig a lapos dugóhúzó.